Sociedad Rural nuevejuliense: conducta a revisar ya que la soberbia no es buena consejera

En mi vida en zona rural, donde lo más incómodo es el calor y la sequía, sigo con atención los sucesos de Nueve de Julio, ciudad a la cual viajo para las compras de las necesidades y pagar impuestos y servicios.

Y me sorprendió, el mensaje de la Sociedad Rural de queja al intendente por no haberla nombrada el 1° de marzo al inaugurar el periodo ordinario de las sesiones del Concejo Deliberante.

Seguí el discurso por Cadena Nueve y no encontré un motivo para que deba ser nombrada o destacada. Fue una recordación de lo hecho y hacia donde va. Y convocó a toda la sociedad a acompañar, desde sus instituciones.

Y leyendo la declaración, ‘Sembramos diálogo, tenemos paciencia en la espera, pero la cosecha es magra’ que se le hace al señor Barroso – Intendente el cual merece revisar algunas políticas públicas desde mi opinión, pero no viene al caso ahora – me afloró la palabra soberbia, ya que es definida como – Real Academia Española (RAE) – apetito desordenado de ser preferido a otros.

Y me pregunté, porque una entidad de 350 asociados – algo menos que los socios de los Clubes de Dudignac y Facundo Quiroga, o cualquier otro del distrito y sin compararlo con los de mayor asociados – se siente mejor y más importante que el resto, a las cuales minimiza?

La conducta para con el Intendente debe ser revisada ya que un mensaje arrogante suele generar rechazo entre el resto de la gente…. Y a nivel comunidad, quienes estamos en el campo, no gozamos de buena salud social…. Precisamente porque nos involucran con arrogancia.

La otra pregunta que me hice está referida a que el dinero no es significativo de mejor representatividad o canalización de buenas acciones sociales, las cuales carece. En todo caso, que una parte drene en acciones pías con solidaridad. Cuando creemos que han tenido gesto altruista en dar sus instalaciones para alguna actividad oficial, como alguna celebración en los últimos meses del año pasado, se facturaron al municipio que conduce quien es criticado, en $350.000. Y parecería que se aprovechó la lectura de seguridad que hizo el municipio y se cobró esa necesidad.

La Sociedad Rural de 9 de Julio se cree que es superior – conforme lo ha señalado en el mensaje que me movilizó a esta opinión – , a la fuerza de trabajo de la producción industrial, reconocida fuera del distrito, del comercio con sus impulsos y dando trabajo diario, a las organizaciones sociales que contienen a los necesitados o cooperadoras e instituciones intermedias.

Y tras lo llovido mojado, como dice el refrán que refiero, aunque haya sequía. El hombre de campo sabe que falta agua. Esa precipitación moja los caminos rurales lo que permitiría de llover, que se hagan trabajos de mejoras. Los miembros de esta institución – parecería ser – ven la realidad tranqueras adentro, pero al salir a la calle que los atraviesa, el camino debe ser un billar, olvidándose de la realidad inmediata.

No recuerdo critica a la gestión anterior que los caminos estaban en inferioridad de trabajos y mantenimiento como ahora.

Desconozco entramado interno para mensaje crítico a la gestión Barroso. No los vi en el stand de la expoagro reciente, donde se puso a Nueve de Julio en una vidriera importante con comercios y hombres de emprendimientos e industrias, con su representatividad como el señor Valinoti, y la muestra les alcanza.

En el sector rural viven más de 5000 familias y la representatividad de esa institución no llega a más de 350 socios, y cuando no hace mucho se convocaba a ser socios considerando nuestras raíces, varios siguieron sin sumarse por que no se ven simbolizados.

El camino de la arrogancia no es buen consejero, ni en la vida diaria ni en la institucional.

Con respeto, se llega más lejos y la gente los aceptará.