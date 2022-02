Cuando la copa comunitaria se rompió

En la tradición judía romper las copas de los novios en el final de la ceremonia religiosa de un casamiento recuerda que aún en los momentos más felices de la vida hay situaciones de fragilidad que serán difíciles de recomponer y sobre ello, hay que tener cuidado, y trabajar para superar esos inconvenientes.

En las parejas cristianas cuando en una casa se rompe una copa de cristal, se cuentan las cantidades de partes en que quedó destruida y se lo considera como los años de prosperidad de la pareja.

Es decir, sobre daños irreparables, se encontraron mensajes transformadores y positivos.

La copa es un recipiente de contención y cuando se destruye no se puede volver atrás. No obstante, se encontraron significados relevantes sobre lo que se desechará. Y eso fue así, ante la tristeza que causa la ruptura de un recipiente de contención.

Muchas personas suelen hacer del sol una fiesta de la vida, mientras que, para unos pocos, es la gran molestia a la vista. Miran lo personal y no las bondades colectivas de la gran estrella de la existencia.

Las sociedades se construyen sobre normas de convivencia. Hacen al tejido social. Es de contención, como la copa.

En la antigüedad, esos modelos, iban trasladándose de generación en generación. Por lo general no eran pautas escritas. Respondían más al sentido común y respeto al otro, que a grandes tratados salidos de imprentas. Era sencillo ya que afloraba el más común de los sentidos, es decir, se aplicaba la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto.

Sabían de las consecuencias que acarreaban el no respetarlas.

Al mismo tiempo, las comunidades elegían un referente como guía y conductor del grupo.

Siempre fue así ya que era la persona de consulta. Se les concedía autoridad. Los grupos, le daban ese sentido.

Es así como nacen las instituciones que fueron aceptadas, con esos roles de ir dando ordenamientos de convivencia social y respeto a las personas.

La historia de la humanidad se fue construyendo sobre estos lineamientos primarios que se señalan. Se describen groseramente como una mera indicación.

En la actualidad, ha aflorado por parte de sectores o grupos de personas manifestarse expresamente en un desconocimiento a los referentes o instituciones constituidas para el ordenamiento social y mejorar la convivencia.

Salen a diario a mostrarlo y se refleja en lo cotidiano. El manejo o conducir un vehículo es un espejo de ello. No hay cuidado desde el vamos. Ausencia de documentación personal o vehicular, de elementos que hacen a ese uso, si es auto, hacerlo con luz reglamentaria o cinturón de seguridad por citar las básicas y si es moto, el no casco, luces, caños de escape que no están permitidos por el impacto o daño auditivo y evitar ruidos molestos.

Es decir, rompen a diario la copa de continente social.

La autoridad es descalificada, enfrentada; el sentido común avasallado, los espacios afines para ser compartidos en su naturaleza y alcance, son mal usados o dañados en desmedro o en perjuicio de los demás y de la naturaleza para la cual fueron creados. Las calles de una ciudad son para la circulación y las convierten es estadio de fútbol; los bancos de plazas y paseos creados para el descanso pueden quedar reducidos a manera, los juegos infantiles para recreación de niños son de prueba de las bondades de su estructura o resistencia o plástico hasta romperlos.

Para estos grupos, muchos de ellos conformados por menores que se creen intocables, por la edad, y la creencia que su conducta es impune; y llegarán a la mayoría de edad con el mensaje que la ‘transgresión está permitida’ como justificación de sus actos y así seguirán en la vida.

La copa comunitaria se ha roto.

Cómo transformamos esas partes destruidas.

En simplemente basura y descartarlas; o en vidrio o cristal para su reciclado; o en los mensajes de las tradiciones judías y cristianas.

Es el desafío de estos tiempos. ¡Y nadie puede hacerse el distraído!