Libertad y El Fortín empataron 1 a 1 y ganaron Atlético Patricios y Defensores de La Boca

Fue empate entre Libertad y El Fortín en un gol cada uno, al reanudarse esta tarde el Torneo de Primera “B” 2021/2022.

El líder, de local no pudo alcanzar la victoria si bien se puso en ventaja en la primera parte por intermedio de Ignacio ‘Nacho’ Bossio. En el segundo tiempo llegó el empate de El Fortín a través de Marcos Toledo. Terminaron 1 a 1.

En Patricios, Atlético derrotó 3 a 1 a 18 de Octubre de El Provincial. Los goles llegaron en dos oportunidades por Raúl Grottoli y Juan Leguizamón. Descontó, Marcos Greco.

En tanto, Defensores de la Boca, como visitante, derrotó 3 a 0 a Defensores de Sarmiento. Los goles llegaron por intermedio de Víctor Godoy en dos ocasiones y Gabriel González.

Síntesis:

Libertad 1 Vs. Atlético El Fortín 1

Atlético Patricios 3 Vs. 18 de Octubre 1

Defensores de Sarmiento 0 Vs. Defensores de la Boca 3

Libre Atlético Dudignac

POSICIONES:

Libertad 14

Social y Deportivo 18 de Octubre 10

Atlético Patricios 10

El Fortín 8

Defensores de la Boca 8

Social y Deportivo Dudignac 7

Defensores de Sarmiento 4