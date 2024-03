Otro santo es de primera en el fútbol nuevejuliense

Para San Agustín no fue necesaria la fase 3 para subir a primera División. Se coronó campeón del Torneo de Ascenso de la temporada 2023/2024 y en el certamen venidero del “A” estará en la competencia.

Es que esta tarde goleó a Atlético 18 de Octubre, el representativo de El Provincial, lo que lo convirtió en el triunfador del Torneo Mayor. Ganó 6 a 0.

Martín Utello fue el encargado de anotar en su libretita que los goles llegaron para el ‘Granate’ a través de Nicolás Vázquez desde los 12 pasos, Fermín Ferreira, Tomás Bazzetta, también de penal, y Nicolás Maya. Con este parcial de 4 a 0 fueron al descanso. Un posible 1 a 0 para el representativo de El Provincial se perdió Ignacio Bossio a los 2′ de juego, desde los 12 pasos.

Reanudado el encuentro, San Agustín que hizo un camino en crecimiento, siguió sumando alegrías a su hinchada, a través de Tomás Bazzetta y Matías Bai.

De punta a punta, un verdadero Campeón!

El Granate ya se había acreditado la fase 1 con gran trayectoria futbolística de la mano de Gonzalo ‘Nino’ Paoltroni.

Ser el claro victorioso de ambas instancia, se convierte en campeón, lo que significa que pasa a ser de Primera “A”.

Deportivo San Agustín volvió a la instancia que lo desplazó por malos resultados. No por lo futbolístico. Pero si los goles no se logran es igual a nada y ello te deja en el fondo de la tabla por no sumar puntos.

Como un bañista que se arroja a la pileta, se hunde y luego sale a la superficie para renovar el aire y seguir nadando, el granate vivió ello. Cayó al ascenso, y en busca de nuevo aire, se programó, mentalizo, corrigió esquemas de juego, se fortaleció y subió a primera.

La campaña desarrollada es comparable con los segundos sumergidos para no ahogarse, recuperarse y ascender.

Esta victoria le permitirá trabajar y planificar para el certamen 2024/2025.

En tanto, en Patricios, Atlético tenía chances de forzar más encuentros. No solo para dirimir este Torneo Mayor, sino para ir a la fase 3. No fue posible. Derrotó bien a Defensores de la Boca, eso le permitió llegar a 10 puntos, los que tenía San Agustín antes de jugar y si hubiese perdido el ‘Granate’ se desencadenaba esa hipótesis.

Bajo el arbitraje de Juan Carlos Morales, el Albirrojo convirtió a través de José Agüero, Braian del Moral y Thiago Chávez; y para los xeneizes lo hizo, Luis Marziotta que abrió el marcador. Final 3 a 1. Atlético Patricios es SubCampeón!. Tiene motivos para celebrar!

Antes del inicio de cada encuentro, se hizo un minuto de silencio recordando a Leonardo -Leo – Bonello, árbitro recientemente fallecido. Se desplegó una bandera que muestra se recuerdo y afecto.

San Agustín no solo es Campeón, es de primera y es el verdadero ‘santo’ de la “A”. El de la fe que lo llevó a esta victoria. San Martín es el ‘Santo de la Espada’, de la lucha.

Y ahora los festejos!