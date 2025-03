Atlético Patricios es Campeón del Ascenso en el Torneo 2024/2025: Un triunfo de perseverancia y decisión

En una jornada histórica para el fútbol local, Atlético Patricios se consagró campeón del Torneo de Ascenso de la Liga de Fútbol Nuevejuliense (LNF) 2024/2025 tras vencer por 2-0 a 18 de Octubre en la final disputada este sábado 8 de marzo. Con goles de Gustavo Piccirillo y Ángel Ávalos, el equipo albirrojo logró no solo alzar el trofeo de campeón, sino también asegurar su ascenso a la Primera “A” del fútbol nuevejuliense.

El encuentro se jugó en un ambiente de expectación, donde la victoria de Atlético Patricios no fue solo una cuestión de números, sino el reflejo de un equipo que mostró solidez en cada una de sus presentaciones a lo largo de la temporada. La primera parte del campeonato había sido clave, con un inicio de fase I impecable que les permitió asegurar un lugar en la lucha por el título, en la cual destacaron por su despliegue táctico y mentalidad ganadora.

Gustavo Piccirillo y Ángel Ávalos, autores de los goles de la victoria, son los nombres que quedaron grabados en la memoria colectiva del club. Un símbolo de perseverancia y dedicación, sus actuaciones en el torneo consolidaron la idea de que el trabajo en equipo y el compromiso con el objetivo final dan frutos. No es casualidad que, con el nombre Gustavo, que significa “rey”, y Ángel, que representa al “mensajero de Dios”, hayan sido los encargados de darles el tan esperado ascenso. Ambos jugadores, junto al resto del equipo, demostraron en todo momento el significado de “el que persevera, triunfa”. Se podría decir que Atlético Patricios es de Primera “A” de la mano de un ‘Rey’ y un ‘Mensajero del Señor’.

Desde hace ocho años, Atlético Patricios se había fijado como meta llegar a la primera categoría del fútbol nuevejuliense, y hoy, con una victoria invicta en la competencia, se coronan como campeones del Ascenso, consiguiendo finalmente lo que tanto habían soñado.

El equipo no solo logró la corona en la fase II, sino que también lideró la fase I, dejando en claro que su aspiración no era solo ser campeón de la segunda categoría, sino también ascender a la máxima categoría del fútbol local. Con un planteamiento sólido y la firme determinación de seguir creciendo, Atlético Patricios ha demostrado que su trabajo y esfuerzo, a lo largo de los años, no fueron en vano.

Con esta victoria, el club cierra un ciclo exitoso y abre la puerta a nuevos desafíos en la Primera “A”. La alegría en el campo de juego con su público, en el vestuario, el reconocimiento de los seguidores y la celebración del equipo son el reflejo de un proceso que culminó con el mayor de los logros. El “Albirrojo” ya está listo para competir al más alto nivel y, con la misma determinación que los llevó al título de Ascenso, buscarán nuevos retos en la élite del fútbol nuevejuliense.

Así, Atlético Patricios se lleva no solo el campeonato, sino también el orgullo de haber alcanzado un sueño que parecía lejano, pero que, con perseverancia, ha hecho realidad.