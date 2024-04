César Martucci: “Somos consecuentes con nuestra posición histórica y este es el momento para unir esfuerzos”

Como te lo había adelantado CN, opositores al gobierno de Milei, llaman a un “Pacto por la Democracia”, el Primer Foro por una Nueva Democracia Política y Económica que llevarán adelante referentes de distintas agrupaciones y espacios políticos.

Cadena Nueve habló esta mañana con uno de los impulsores del Foro, César Martucci, ex diputado Nacional acerca de cómo surge la propuesta. Al respecto, sostiene que: “El objetivo es previo al proceso electoral (…)”. “Tomamos posición política no en virtud de una formula en particular sino siguiendo una consigna que era no votar a la derecha”.

El contexto nacional, luego del proceso electoral según lo argumenta Martucci, deja en evidencia ‘la situación de deterioro institucional que nosotros consideramos y de la Democracia que es la igualdad social’. ‘Creemos que hoy están en riesgo los derechos básicos que hacen a la Democracia, por el concepto de la política que ganó la última elección y que encabeza el presiente Javier Milei, agrega.

Del mismo modo, expresa que con este Foro por una Nueva Democracia, lo que se pretende es su impacto en la ‘visualización de la pluralidad de lo que pretendemos expresar’, ya que ‘incluye todas las expresiones historias de la política argentina’. ‘No podemos quedarnos cruzados de brazos ante esta situación de deterioro, somos opositores activos y esto significa encontrar voluntades’.

Por último, también se refirió a la reciente marcha federal en defensa de la Universidad Pública, que tuvo gran concurrencia de cuidadnos:” Quizás afortunadamente esto haga retroceder al gobierno en su intención de des-financiar la universidad pública y que se pueda recomponer ese tejido”, sostuvo al respecto.

El video del Canal cadena Nueve de YouTube integra la noticia.