La continuidad de la decimonovena fecha del Campeonato de la Liga nuevejulinese: suspendida

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Liga Nuevejuliense decidió a través de los delgados de los Clubes que conforman el campeonato suspender los partidos de este domingo, debido a las lluvias que afectan la región.

La continuidad de la decimonovena fecha, que estaba programada para jugarse en la tarde de este domingo, se suspendii ante las condiciones climáticas adversas.

Por el momento, se jugará el venidero fin de semana, ya que el pronóstico indica que las lluvias persistirán al menos hasta el martes y luego habrá buen tiempo.