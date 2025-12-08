Las importaciones de bienes de consumo alcanzan un récord histórico en 2025: crece el número de empresas importadoras y diversificación sectorial

Análisis de las Importaciones de Bienes de Consumo por Actividad y Empresa: Datos Acumulados al 3° Trimestre de 2025

El informe elaborado por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) ha puesto de manifiesto una clara expansión en las importaciones de bienes de consumo en lo que va de 2025, con un aumento de 25,3% en comparación con el mismo período de 2023, alcanzando los 8.376 millones de dólares, el valor más alto registrado desde el inicio de la serie en 2004. Este incremento se destaca en un contexto de crecimiento diversificado de actividades y empresas importadoras. A continuación, se presentan las principales conclusiones:

1. Expansión Generalizada de las Importaciones

Las importaciones de bienes de consumo crecieron de manera significativa, destacando sectores como electrodomésticos, baterías y lámparas (con un aumento del 248,9% respecto a 2024), motos y bicicletas (124,6%), y productos alimenticios (77,4%). Estos sectores fueron responsables de un porcentaje importante del total importado en el país. Los productos alimenticios lideraron con un 16,4% del total importado, seguidos por marroquinería (9,3%) y electrodomésticos (8,4%).

2. Nuevas Empresas Importadoras

Un dato significativo es el aumento del 70% en el número de empresas que comenzaron a importar bienes de consumo en 2025, comparado con el mismo período de 2023. Este fenómeno refleja una diversificación del mercado, con productos de caucho y plástico, marroquinería, y electrodomésticos destacándose como los sectores con mayor crecimiento en cantidad de empresas importadoras. Por ejemplo, productos de caucho y plástico sumaron 2.490 nuevas empresas, un 53% más que en 2023.

3. Principales Empresas Importadoras

Entre las compañías que han liderado las importaciones por sector, destacan PILISAR S.A. en electrodomésticos (14% del total importado, con un crecimiento del 395% respecto a 2023), Honda Motor en el sector de motos y bicicletas (18% del total importado), y TAC Argentina S.A. (Zara) en el rubro de prendas de vestir (10% del total importado).

4. Desajustes entre Importaciones y Producción Local

A pesar del crecimiento en las importaciones de ciertos sectores, como electrodomésticos y prendas de vestir, la producción local no siempre ha acompañado este auge. Por ejemplo, el sector de equipos y aparatos de informática y productos textiles ha mostrado caídas en su producción, contrastando con el aumento de las importaciones en estos rubros.

5. Impacto de las Importaciones en Sectores Clave

Electrodomésticos : Las importaciones crecieron notablemente (+217,7% vs 2023), pero la producción local de equipos informáticos y electrónicos cayó un 25,7%.

Prendas de vestir : Las importaciones aumentaron un 61,8%, mientras que la producción textil local disminuyó en un 18,9%.

Alimentos y bebidas: Mientras que las importaciones crecieron un 49,4%, la producción local de alimentos y bebidas apenas se contrajo un 0,2%.

Este fenómeno de expansión de las importaciones, junto con una relativa debilidad en algunos sectores industriales locales, podría sugerir una desajuste en la balanza comercial interna, que podría afectar la competitividad de la industria nacional en el mediano plazo.

En conclusión, el análisis de las importaciones de bienes de consumo en Argentina hasta septiembre de 2025 revela un panorama de crecimiento sostenido, con nuevos actores en el mercado y un fuerte crecimiento sectorial, especialmente en áreas como electrodomésticos y moda. Sin embargo, la creciente dependencia de las importaciones frente a la caída de la producción local en ciertos rubros plantea desafíos para la industria nacional.