La Suprema Corte bonaerense aprobó una Guía de Buenas Prácticas para Audiencias en Casos de Delitos por Razones de Género

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) aprobó, mediante la Resolución SC 3302, la Guía de Buenas Prácticas para la Organización de Audiencias en Procesos Penales Vinculados a Delitos por Razones de Género, con el fin de garantizar un enfoque adecuado y sensible en el tratamiento de estos casos judiciales. Esta nueva normativa, elaborada en conjunto con la Comisión Permanente en materia de Género e Igualdad del Tribunal y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo principal prevenir la revictimización de las personas que sufren violencia por razones de género.

Esta Guía se enmarca en un esfuerzo más amplio para mejorar la administración de justicia en casos vinculados a delitos de género. En particular, la SCBA busca continuar con las pautas establecidas en la Guía de Género aprobada por la Resolución SC 189/24, que ya promovía la protección de las víctimas en el ámbito judicial.

Una de las medidas clave de la nueva Guía es el establecimiento de procedimientos claros para las audiencias penales orales en los que se debaten delitos vinculados a la violencia de género, a fin de garantizar un ambiente que respete los derechos y dignidad de las víctimas, evitando prácticas que puedan generar más sufrimiento o revictimización.

La SCBA también ha dispuesto que la Comisión de Género e Igualdad de la Corte Provincial realice un seguimiento periódico de la implementación de estas prácticas, asegurando así su cumplimiento y eficacia en todos los tribunales. Además, se ha encargado al Instituto de Estudios Judiciales la capacitación de los operadores judiciales en los diferentes departamentos judiciales de la provincia para asegurar que todos los actores involucrados en estos procesos estén debidamente formados en el manejo adecuado de los casos de violencia de género.

Con estas medidas, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires refuerza su compromiso con la igualdad de género, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de una justicia más equitativa y respetuosa con las víctimas de violencia.