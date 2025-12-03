Las inundaciones en Nueve de Julio generan una pérdida económica de más de 115.000 sueldos

- Advertisement -

Las lluvias intensas que comenzaron a generalizarse el 4 de febrero de este año y que se extendieron durante varios meses, provocaron inundaciones en el partido de Nueve de Julio, causando un impacto devastador tanto en la producción agropecuaria como en la economía de la ciudad y sus pueblos. La acumulación de agua anegó campos y caminos rurales, afectando gravemente a productores, contratistas, transportistas, y empleados rurales, quienes vieron mermada su actividad y fuentes de ingreso.

Con el fin de evaluar el alcance del desastre económico y crear conciencia sobre sus repercusiones en toda la comunidad, la Sociedad Rural de Nueve de Julio, junto con la Agencia de Extensión Rural INTA, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid Nueve de Julio-Casares, elaboraron un informe que cuantifica las pérdidas productivas y económicas sufridas en el distrito.

Según el informe, el partido de Nueve de Julio cuenta con 250.000 hectáreas agrícolas y 150.000 hectáreas ganaderas, sobre las que dependen alrededor de 3.000 actores en toda la cadena de valor, como productores, empleados rurales, transportistas y proveedores de servicios. Las inundaciones afectaron el 42% del área productiva, reduciendo en 141.500 hectáreas las tierras agrícolas y en 85.000 hectáreas las ganaderas. Esta disminución generó una pérdida de 700.000 toneladas de granos que no pudieron ser cosechadas.

Desde el punto de vista económico, el informe elaborado por las entidades señala que la facturación esperada del sector agropecuario en Nueve de Julio era de 283,7 millones de dólares, pero debido a las inundaciones esta cifra se redujo a solo 169,7 millones de dólares, lo que implica una caída de 113,9 millones de dólares.

El análisis no solo se limitó a las pérdidas productivas, sino que también abarcó el impacto social y económico a nivel local, considerando cómo este evento afecta a la economía en su conjunto. Según los cálculos de las entidades, la pérdida económica provocada por las inundaciones se compara con:

La no venta de 4.665 autos Toyota Yaris.

La no comercialización de 18 millones de bolsas de cemento.

La pérdida de 115.706 sueldos promedio del distrito.

17.223 viajes menos de camiones al puerto.

La recaudación de 30,4 millones de dólares que el Estado deja de percibir en retenciones.

Este devastador escenario resalta la urgencia de llevar a cabo obras hídricas que puedan mitigar el impacto de fenómenos climáticos extremos y proteger tanto la producción agropecuaria como la economía regional. La comunidad de Nueve de Julio, afectada profundamente por las pérdidas, necesita tomar conciencia de la interdependencia de las actividades rurales y urbanas, así como de la importancia de contar con infraestructura adecuada para enfrentar futuros eventos de este tipo.