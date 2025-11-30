“Siempre en mi corazón”: Convecino de Dudignac prestigia a Ignacio “Nacho” Fernández, su hijo pródigo y cerebro de River

- Advertisement -

Dudignac amaneció distinto. Las calles del pequeño pueblo del partido de Nueve de Julio se llenaron de recuerdos, camisetas y orgullo luego de confirmarse la salida de Ignacio “Nacho” Fernández de River Plate, tras la decisión de Marcelo Gallardo de renovar el plantel para 2026.

Para los hinchas del fútbol argentino, Nacho es sinónimo de talento, claridad y elegancia. Para los vecinos de Dudignac, es mucho más que eso: es el pibe del Club Atlético y Social Dudignac que demostró que desde un pueblo chico también se puede conquistar América.

Por eso, el mensaje publicado por Walter Zárate, vecino y amigo de la familia, recorrió la región:

“¡El orgullo de Dudignac se despide de River! Hoy no solo se va el ‘Cerebro’ de Núñez, se despide el pibe que dio sus primeros pases acá, entre amigos, en la canchita de siempre. Gracias, Nacho, por llevarnos a lo más alto y por demostrar que con talento y humildad se puede llegar a donde uno sueña. ¡Dudignac te espera siempre!”

Sus palabras sintetizaron el sentimiento colectivo: emoción, gratitud y pertenencia.

Nacho, uno de los héroes de Madrid

A lo largo de dos etapas en River, Fernández disputó 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2018 frente a Boca en Madrid, donde fue pieza clave del mediocampo millonario.

Su zurda ordenó, creó y potenció a todos los que lo rodearon. En Núñez se ganó el apodo de “El Cerebro”, pero en Dudignac nunca dejó de ser “Nachito”.

El adiós oficial de River y las reacciones de los campeones

River publicó una serie de mensajes en sus redes para despedir a los grandes referentes que no continuarán en 2026.

En el posteo dedicado a Nacho se leyó:

“Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos”.

La respuesta del mediocampista fue simple y profunda: tres corazones, que bastaron para conmover a miles de hinchas.

Otros héroes de Madrid también reaccionaron:

Enzo Pérez , capitán y emblema, respondió con dos corazones al mensaje de agradecimiento del club.

Gonzalo “Pity” Martínez eligió una foto familiar acompañada de la palabra “feliz” , una despedida íntima y personal.

Milton Casco, sin redes sociales, recibió igualmente una avalancha de mensajes de cariño de los fanáticos.

El homenaje desde su tierra

Walter Zárate, quien impulsó el reconocimiento local, aseguró que el legado de Nacho es eterno:

“Los chicos de Dudignac crecieron viéndolo y entendieron que se puede soñar grande. Él es nuestro orgullo y siempre va a tener su casa acá.”

En el club donde empezó todo, ya se proyecta organizar un homenaje presencial cuando el futbolista regrese al pueblo.

Un futuro que continúa, un origen que no se olvida

Mientras se define su próximo destino profesional, en Dudignac nadie se preocupa por la camiseta que vestirá. Saben que, sin importar dónde juegue, Nacho Fernández es y será uno de los grandes embajadores del pueblo en el fútbol mundial.

Y aunque hoy se cierre un ciclo en River, su historia —la que empezó en un potrero y llegó a Madrid— sigue inspirando a nuevas generaciones.

Dudignac lo despide, pero no lo deja ir.

Siempre será “Nacho, el nuestro”.