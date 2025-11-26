La Provincia impulsa inclusión y seguridad vial en Lezama y Castelli

- Advertisement -

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, visitó este miércoles los partidos de Lezama y Castelli para encabezar actividades de concientización, ecomovilidad, seguridad vial, inclusión y ampliación de derechos.

Durante la recorrida, el funcionario entregó credenciales del Pase Libre Multimodal (PLM) a beneficiarios de ambos distritos, garantizando que personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera puedan viajar sin costo en el transporte público automotor y fluvial.

“Aplicamos las políticas de inclusión que nos pide el Gobernador, a diferencia de un Gobierno nacional que deja a la discapacidad como un problema individual”, remarcó Marinucci en Castelli. “Nosotros creemos que es un derecho de cada persona y lo garantizamos recorriendo cada uno de los 135 distritos de la Provincia. Vamos a volver con esta política todas las veces que sea necesario”.

El intendente interino de Castelli, Sebastián Echarren, agradeció la visita y señaló: “Es un gusto hacer esta gestión. Muchos de ustedes utilizan mucho el transporte público y esto es lo que significa tener un Estado presente, que esté cerca de la gente con gestión”.

Además, Marinucci entregó cascos y bicicletas al área de Deportes municipal, promoviendo el cuidado de la salud, la reducción del impacto ambiental de los vehículos a combustión y la disminución de la siniestralidad vial. También otorgó herramientas de medición de alcohol en sangre para reforzar las tareas locales de control.

En Lezama, el ministro encabezó una jornada de concientización con estudiantes de escuelas secundarias sobre prevención y cuidados a la hora de circular. Allí también entregó cascos, bicicletas y Pases Libres Multimodales para personas con discapacidad y trasplantadas.

“Lo que estamos haciendo es traer un mensaje que muchos no aplican: el cuidado personal”, expresó Marinucci frente a cientos de estudiantes. “Es importante toda herramienta que ayude a la protección. En cada lugar de la Provincia pedimos a los más jóvenes que nos ayuden a potenciar este mensaje entre los grandes, que somos quienes tenemos la responsabilidad de conducir o acompañar: el cuidado personal garantiza el cuidado colectivo”.

Agentes de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial brindaron una charla pedagógica y realizaron una demostración sobre la importancia del uso correcto y actualizado de los elementos de protección.

La actividad se desarrolló en la plazoleta de la Avenida José Hernández, donde se entregaron bicicletas para instituciones educativas y para integrantes del taller protegido de producción orgánica y reciclaje de APAPEL, la Asociación de Padres y Amigos de Personas Especiales de Lezama.

El evento contó con la presencia de la diputada nacional Marcela Passo; el subsecretario de Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol; y los directores provinciales Sibila Botti, Jorge Orzali, Facundo Coudannes y Nicolás Vecchi, además de referentes locales del Frente Renovador y autoridades de APAPEL.

Con estas acciones, el Ministerio de Transporte bonaerense profundiza su compromiso con la ecomovilidad, la inclusión y la ampliación de derechos, reforzando campañas de educación vial para promover una conducción responsable, el respeto por las normas de tránsito y la preservación de la vida en las rutas y calles de la Provincia.