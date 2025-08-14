Aumento para jubilados y pensionados: Nuevos montos y detalles

- Advertisement -

El gobierno nacional confirmó un aumento del 1,9% para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en septiembre. Este aumento se aplica según la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Nuevos Montos para Jubilaciones y Pensiones

– Jubilación mínima: $320.277,17 (sin bono) y $390.277 (con bono de $70.000)

– Jubilación máxima: $2.155.162,17

– Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 (sin bono) y $326.221,74 (con bono de $70.000)

– Pensiones no contributivas: $224.194,02

Asignaciones Familiares y Universales

– Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087,90

– Asignación Universal por Embarazo (AUE): $115.087,90

– Asignación Familiar por Hijo: $57.548,03

Es importante destacar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima sigue congelado desde marzo de 2024, pese a la inflación acumulada en ese lapso.