Nueve de Julio llora a un buen vecino y el fútbol a un grande del balón pie

En su extensa trayectoria como entrenador y director técnico, ejerció la actividad en los Clubes: F.C. Libertad 1968-1969, 1974 Sub campeón TP, 1988 1º B (Campeón); Deportivo San Agustín, Campeón 1º B. 1970 y 2008; Atlético La Niña, Atlético 9 de Julio; Atlético French, Campeón Promocional (Campeón año Año Alvarez 1980); Campeón M. (Campeón año Dudignac 1981); Campeón P. Campeón M. 1982 (Campeón del Año French); Atlético San Martín 1º B, Sub Camp. 1983; Once Tigres Campeón Promocional y Campeón del año 1983, Campeón P. y Sub Camp. 1984 (ese año fue Campeón San Agustín), Campeón Promocional y Mayor, 1985 (Campeón del Año Once Tigres); Atlético Naón, 1º B, Subcampeón, 1999; Agustín Alvarez, Entrenador 5º y 6º, 2000; Atlético Mar del Plata, 2002; San Lorenzo de Mar del Plata, coord. fútbol juvenil, 2003, San Agustín 2008.En dos oportunidades dirigió la Selección de 9 de Julio, Torneo Arg. Copa Veccar Varela. Fue entrenador de Atlético Quiroga, en div. inf.; y también dirigió el Club Defensores de Sarmiento.