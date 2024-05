Concejo Deliberante abordará temas de infraestructura hasta políticas de bienestar animal

Este jueves desde las 19 hs. sesionará el Concejo Deliberante donde se abordarán temas de intereses variados.

Resumen de los puntos del orden del día:

DOCUMENTACIÓN 455-2023: Proyecto de Ordenanza de Juntos x el Cambio sobre sanciones relacionadas con la tenencia responsable de mascotas. Se aprueba la Ordenanza. DOCUMENTACIÓN 040-2024: Proyecto de Comunicación de Juntos UCR para la puesta en valor de la entrada a la ciudad y la refacción de tramos de la Ruta 65. Se aprueba la Comunicación. DOCUMENTACIÓN 082-2024: Proyecto de Resolución de La Libertad Avanza solicitando la devolución de cuotas de telefonía fija. Se aprueba la Resolución. DOCUMENTACIÓN 086-2024: Proyecto de Resolución de La Libertad Avanza sobre funcionarias municipales. Se aprueba la Resolución. DOCUMENTACIÓN 147-2024: Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo sobre Devcube S.A.S (AGROHUB). Se aprueba la Ordenanza. DOCUMENTACIÓN 148-2024: Proyecto de Comunicación de Juntos UCR sobre la presencia de personal de seguridad. Se aprueba la Comunicación. DOCUMENTACIÓN 156-2024: Pedido de Informes de Unión por La Patria sobre la construcción de viviendas. Se aprueba el Pedido de Informes. DOCUMENTACIÓN 160-2024: Proyecto de Resolución de La Libertad Avanza solicitando elementos de trabajo para empleados municipales. Se aprueba la Resolución. DOCUMENTACIÓN 168-2024: Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo sobre condonación de deuda. Se aprueba la Ordenanza. DOCUMENTACIÓN 175-2024: Pedido de Informes de Juntos UCR sobre cámaras de seguridad. Se aprueba el Pedido de Informes. DOCUMENTACIÓN 177-2024: Proyecto de Ordenanza modificando presupuesto de gastos del ejercicio 2023. Se aprueba el Pedido de Informes. DOCUMENTACIÓN 178-2024: Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo modificando presupuesto de gastos del ejercicio 2024. Se aprueba la Ordenanza. DOCUMENTACIÓN 179-2024: Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo ratificando convenio con la Agrupación nuevejuliense de Protección Animal (Andepa). Se aprueba la Ordenanza. DOCUMENTACIÓN 180-2024: Proyecto de Resolución de La Libertad Avanza sobre escrituración de barrio. Se aprueba la Resolución. DOCUMENTACIÓN 183-2024: Proyecto de Resolución de La Libertad Avanza sobre alumbrado público. Se aprueba la Resolución. DOCUMENTACIÓN 186-2024: Proyecto de Comunicación de Unión por la Patria sobre la plaza Armando Tejada Gómez. Se aprueba la Comunicación. DOCUMENTACIÓN 187-2024: Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo sobre aceptación de donaciones y autorización de actos administrativos. Se aprueba la Ordenanza.

Asuntos entrados para la Sesión del 09 de Mayo de 2024

Proyecto de Resolución sobre el 50o Aniversario de la E.E.M y E.E.S n.o 1 “José Manuel Estrada” de Carlos María Naón: Presentado por Juntos Pro, este proyecto busca declarar de interés legislativo el quincuagésimo aniversario de la creación de esta institución educativa. Pedido de Informe sobre el estado de la R.P No65 en el cruce de las vías ferroviarias: Propuesto por Juntos Pro, este proyecto solicita información sobre el estado actual de la Ruta Provincial No65 en su intersección con las vías ferroviarias y el acceso por Avda. Urquiza. Proyecto de Ordenanza para la Implementación de Biodigestores: Otra iniciativa de Juntos Pro, este proyecto busca establecer la implementación de biodigestores en la jurisdicción. Proyecto de Resolución sobre un evento aeronáutico: Presentado por Juntos Pro, este proyecto busca declarar de interés legislativo un evento aeronáutico que se llevará a cabo el 17 de mayo del año en curso. Ratificación de convenio con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Bs.As. – Distrito 7: Propuesto por el Departamento Ejecutivo, este proyecto de ordenanza busca ratificar un convenio con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 7. Campaña de concientización sobre el mal funcionamiento de los aparatos domiciliarios que producen monóxido de carbono: Presentado por Juntos Diálogo, este proyecto de comunicación propone una campaña de concientización sobre los riesgos del mal funcionamiento de los aparatos que producen monóxido de carbono en los hogares. Declaración de interés legislativo para la Liga Nacional de Clubes de Cestoball: Propuesto por Juntos UCR, este proyecto de resolución busca declarar de interés legislativo la primera competencia a nivel nacional de cestoball en la categoría sub 17 femenina, donde la ciudad será sede. Condonación de deuda a la Asociación Cooperadora Escuela Técnica N.o 2: Presentado por el Departamento Ejecutivo, este proyecto de ordenanza busca condonar la deuda por derechos de construcción a la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica N.o 2.

Estos son algunos de los principales asuntos tratados en la sesión del 9 de mayo de 2024.

ASUNTOS ENTRADOS SESIÓN DE FECHA 09 DE MAYO 2024

DOCUMENTACION 195-2024: Juntos Pro.-P.R. Proyecto de Resolución.- Declarar de Interés

Legislativo 50o Aniversario de la creación de la E.E.M y E.E.S n.o 1 “ José Manuel Estrada” de Carlos María Naón.-(Expte.106/2024).—————————————–

DOCUMENTACION 197-2024: Juntos Pro.- Proyecto de Pedido de Informe.-Sobre estado

actual de la R.P No65 en el cruce de las vías ferroviarias en la intersección de R.P No65 y

Acceso por Avda. Urquiza. (Expte.107/2024).——————————————

DOCUMENTACION 198-2024: Juntos Pro.- Proyecto de Ordenanza.- Implementación de

Biodigestores.- (Expte.108/2024).——————————————–

DOCUMENTACION 199-2024: Juntos Pro.-Proyecto de Resolución.- Declarar de Interés

Legislativo el evento aeronáutico a desarrollarse el 17 de mayo del corriente año.

(Expte.109/2024).———

DOCUMENTACION 201-2024: D.E.-Proyecto de Ordenanza.-Ratifica convenio.-Colegio de

Arquitectos de la Provincia de Bs.As.-Distrito 7.-(Expte.110).—————————

DOCUMENTACION 202-2024: Juntos Diálogo.-Proyecto de Comunicación.-Campaña de

concientización sobre el mal funcionamiento de los aparatos domiciliarios que producen

monóxido de carbono.-(Expte.111/24).———————————————–

DOCUMENTACION 203-2024: Juntos UCR.-Proyecto de Resolución. Declarar de interés

Legislativo la primer competencia a nivel Nacional de cestoball: Liga Nacional de Clubes,

categoría sub 17 femenina, donde nuestra ciudad será sede.-(Expte.112/24).—————-

DOCUMENTACION 207-2024: D.E.-Proyecto de Ordenanza.-Asociación Cooperadora Escuela

Técnica N.o 2-Condonación de deuda.-Derechos de Construcción.-(Expte.113/24).———–

DOCUMENTACION 208-2024: Juntos UCR.-Proyecto de Resolución. Adhesión al Proyecto

Provincial N.o De Expediente E-200-2024/2025.-(Expte.114/24).———————–

DOCUMENTACION 209-2024: Juntos UCR.-Proyecto de Pedido de Informes. Adquisición y

puesta en funcionamiento de tanques de combustible.-(Expte.115/24).———-

DOCUMENTACION 212-2024: Juntos UCR.- Proyecto de Pedido de Informes. Averiguación

sobre Loteo.-(Expte.116/24).———————————

DOCUMENTACION 216-2024: Juntos UCR.- Proyecto de Resolución.- Designar los recursos

suficientes que permitan restablecer la cobertura y prestaciones del Instituto Obra Médico

Asistencial ( IOMA) .- (Expte.117/24).—-

DOCUMENTACION 217-2024: Juntos Pro.-Pedido de Informes.- Sobre Ruta Nacional N.o 5.-

(Expte.118/2024).—

DOCUMENTACION 218-2024: D.E.-Proyecto de Ordenanza. Condonación de deuda.- Club

Atlético Social Dudignac.- T.R.S.U.- Condonación de deuda.-(Expte.119/2024).———

DOCUMENTACION 219-2024: D.E.-Proyecto de Ordenanza. Ratifica Decreto DTO-2024-723-

E-MUNINUE-INT.-(Expte.120/2024).——————————————————

DOCUMENTACION 220-2024: D.E.-Proyecto de Ordenanza. Autorizando al Departamento

Ejecutivo a aceptar única oferta. Licitación Privada N.o 13/2024. Adquisición de combustible a granel.-(Expte.121/2024).—

DOCUMENTACION 221-2024: Juntos UCR.-Proyecto de Resolución.-Declarar de Interés

Legislativo la “semana de la miel”.-(Expte.122/24).———–

DOCUMENTACION 222-2024: D.E.-Proyecto de Ordenanza. Condonación de deuda. Tasa

Retributiva de Servicios Urbanos.-(Expte.123/2024).——————————