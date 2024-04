Libertad a 90 minutos de ganar la fase 1 ante El Fortín

Este domingo se vivirán emociones con alegrías y desencantos en varios estadios del distrito nuevejuliense al jugarse la última fecha de la fase 1 del Torneo 2023/2024 de la Liga Nuevejuliense.

Libertad – El Fortín

El estadio Vicente Cussati espera vestirse de alegría por el Libertad, pude convertirse en el ganador de la fase 1 de la competencia y ello le abre las puertas para ser finalista del Campeonato, y también en serlo sin ir a la fase tres, si gana la instancia o reducido que viene.

Martín Moreno secundado por Aldana Giles,Franco Buffone y Rosana San Miguel, será la cabeza del arbitraje, donde el local recibe a El Fortín.

Libertad con empatar ya es el ganador de esta primera parte del campeonato.

San Martín – Social y Deportivo 12 de Octubre

En el otro extremo, Social y Deportivo 12 de Octubre viaja al estadio Santiago Noé Baztarrica. Lo que allí suceda será observado por Jonatan Crivelli quien estará acompañado de Mirko Rojas, Marcos Iaconis y Katherine Cabral, como árbitro donde las emociones no faltarán.

Es que ‘el santo’ tiene que ganar si quiere seguir en la competencia. Puede quedar entre los ocho que van al reducido o fase 2. Pero este eslabón lo pelean La Niña y Once Tigres; y conforme los resultados El Fortín puede ser de la partida.

Pero ‘el albiceleste’ está igual. Necesita ganar y que a Dudignac no le vaya bien en Carlos María Naón, para no descender. Ambos van por los tres puntos, si o si!.

Atlético French- Agustín Alvarez

Libertad está seguido por French, que no pierde las esperanzas de ser el ganador de la instancia que hoy finaliza. Juega en su estadio Alberto Dehenen con Agustín Alvarez que ya está clasificado para lo que viene. Lo separan tres puntos del ‘Lagunero’.

Martín Utello será el encargo de hacer cumplir el reglamento del balón pié. Estará acompañado por Alan López, Ignacio Brenna y Julio Ramos.

Once Tigres – Atlético 9 de Julio

Un partido particular se vivirá en ‘el coqueto’. Once Tigres que debe ganar para seguir en competencia recibe a Atlético 9 de Julio. El ‘Millonario’ está dando mejores muestras que ‘los tigres’ de buen fútbol. Pero los locales van directamente a los tres puntos, y el ‘Albirrojo’ no deja de pensar que se trata de un clásico y estos escriben historias particulares, más allá de las circunstancias.

Ricardo Tripulillo seguido de María Radiciotti, Valentina Invernoz y Lucino Nievas hacen al arbitraje.

La Niña – Atlético Quiroga

La Niña, Once Tigres y San Martín son los tres con igualdad de puntos y se trata de quienes aspiran a ser parte de los ocho equipos de la instancia que sigue. Su rival, Atlético Quiroga, Libertad, French, Agustín Alvarez, Atlético 9 de Julio y Atlético Naón ya tiene asegurada la plaza al ‘reducido’ y de esos tres citados, uno quedará.

Lo que significa que el cotejo entre ‘vecinos’ donde hay amistad deportiva y afectos compartidos será un clásico particular.

Guillermo Bonello asistido por Ignacio Pardavilla, Sebastián Bravo y Nélida Blanco se encargaran del arbitraje

Atlético Naón- Atlético y Social Dudignac

Al césped del CAN llega Dudignac con las emociones de la celebración del centenario, ya que este sábado se vivió una jornada institucional cargada de recuerdos y afectos. Todos coinciden que es un equipo que debe seguir en primera. Atlético Naón está tranquilo ya que con los puntos cosechados tiene asegurada su participación en la fase 2. El Albirrojo’ debe ganar ya que el punto de ventaja ante ‘el albiceleste’ no es tranquilidad total de seguir en primera.

Los encargados del dar a cada uno lo suyo, al ordenar del silbato o banderines son Enrique Márquez seguido de Mauricio Piombo, Juan Carlos Morales y Laura Arce.

Fase 1 – última fecha

Libertad – El Fortín

Atlético French – Agustín Álvarez

Once Tigres – Atlético 9 de Julio

La Niña – Atlético Quiroga

Atlético Naón- Atlético y Social Dudignac

San Martín – Social y Deportivo 12 de Octubre

POSICIONES

Libertad 44

French 41

Atlético 9 de Julio 40

Agustín Álvarez 38

Naón 35

Atlético Quiroga 32

La Niña 23

Once Tigres 23

San Martín 23

El Fortín 20

Dudignac 16

12 de Octubre 15