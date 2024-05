Internet y educación: una combinación para potenciar el futuro del aprendizaje

Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, más conocido como el Día de Internet. Los avances en las tecnologías, apoyados en la creciente penetración de la conectividad a internet, han cambiado nuestra forma de pensar la economía, la vida cotidiana y también la forma en la que aprendemos y enseñamos.

Una de las transformaciones que trajo el avance de la digitalización en los últimos años ha sido la ampliación y crecimiento del mercado de tecnología educativa, también conocido como EdTech. En este marco, es posible englobar a empresas que desarrollan y ofrecen soluciones y herramientas que utilizan distintas tecnologías basadas en el acceso a internet para mejorar y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Según HolonIQ, se estima que la inversión global en EdTech alcanzará los USD 250 mil millones, y que en los próximos años experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 16,9% entre 2023 y 2028. América Latina no se ha quedado atrás, ya en 2021 la inversión en EdTech llegó a USD 497 millones, más de 6 veces el promedio de los 5 años anteriores, esperando alcanzar en 2024 un valor de USD 9,3 mil millones de dólares.

Se habla de un mercado, de un ecosistema, que ofrece una amplia gama de productos y servicios, desde plataformas de aprendizaje en línea y herramientas de gestión educativa hasta contenido educativo digital y soluciones de tutoría personalizada. En este abanico amplio de soluciones de tecnología educativa, la robótica y la programación han cobrado relevancia en los últimos años, como un modo de promover el desarrollo de habilidades STEAM.

En este escenario, Matías Scovotti decidió fundar Educabot con el objetivo de colaborar en la formación de una nueva generación capaz de emplear tecnología de manera lúdica en la búsqueda creativa de soluciones a problemas reales. Este objetivo los ha impulsado a buscar constantemente cómo mejorar sus soluciones, procesos y servicios orientados a educadores y escuelas.

“Probablemente, una compañía como Educabot hubiera sido posible sin internet, pero no de la misma manera y sobre todo no a la misma velocidad. La posibilidad de estar conectados, de tener colaboradores en todo el país a quienes fuimos conociendo por redes, potenció tanto la conformación del equipo como también el modelo de negocio. Entonces, seguramente, no solo los productos diseñados para que cada vez más docentes y estudiantes aprendan robótica y programación, sino también la velocidad de todo lo que fue sucediendo, no hubiese sido posible sin la conectividad, sin el acceso a la información que se tiene hoy”, afirmó Matías Scovotti, CEO y cofundador de Educabot, una empresa nacional que hoy ofrece soluciones de hardware y software a más de 15 países de América Latina y el mundo.

Tendencias que marcan el futuro del mercado EdTech

Si bien la tecnología educativa puede verse como una herramienta para optimizar y mejorar los sistemas educativos, considerarlos como un mercado puro implica una visión simplista. La educación tiene un valor social y cultural que va más allá de la mera transacción económica. En este sentido, la tecnología educativa puede ser un poderoso aliado para mejorar los sistemas educativos, pero no debe sustituir el papel fundamental del Estado, los educadores y la sociedad en su conjunto. Algunas de las tendencias que están marcando el futuro de la educación son:

Personalización del aprendizaje: Adaptación de la educación a las necesidades individuales de cada estudiante.

“La tecnología ha cambiado mucho y ha avanzado vertiginosamente en los últimos años, creo que el aprendizaje personalizado es algo que cada vez va a modificar más el día a día de los estudiantes y su vínculo y maneras de construir con el conocimiento”, señaló Scovotti.

“En los últimos años – agregó – el acceso a la información fue el primer gran cambio, la posibilidad de googlear y encontrar esa información muy rápido. Ahora con el chat GPT y la inteligencia artificial generativa estamos viendo grandes cambios en el modo en el que se construyen preguntas y respuestas que permiten a los estudiantes aprender de otras formas. En este sentido, la personalización del aprendizaje, gracias a la tecnología, al análisis de los datos y interfaces mucho más atractivas para los usuarios, es lo que va a modificar el aprendizaje en los próximos años. Nada de esto hubiera sido posible sin internet”.