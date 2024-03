Hermana Guadalupe: ‘Dentro de la iglesia la mujer tiene un lugar muy importante, aunque más discreto como la Virgen’

En el marco del mes de la mujer, Cadena Nueve lleva adelante entrevistas, que se dan a conocer los viernes de marzo mostrando los roles y compromiso de la mujer en todas sus facetas.

En esta oportunidad, se dialogó con la hermana Guadalupe Helze del Carmelo San José de Nueve de Julio para abordar sus vivencias como monja de clausura.

Ya pasaron cuatro décadas desde que la Hermana Guadalupe se encuentra en la congregación que la llevó a que ahora este el Carmelo San José, por lo que recuerda que en un primer momento, sintió un interés especial en acercarse a Dios y de a poco se fue acercando a la parroquia de su barrio.

Al entrar al convento, la hermana recuerda que lo primero del día es rezar y estar en comunión con Dios. Asimismo, menciona que se dedican mucho a la labor doméstica hasta el mediodía que se vuelve a rezar. Una vez que terminan de almorzar, se tiene el primer recreo del día donde las hermanas se juntan y descansan. Además, hay un tiempo de lectura y trabajo personal más las horas litúrgicas entre los recreos y descansos pertinentes.

La mujer dentro de la Iglesia Católica

“Dentro de la Iglesia, la mujer siempre tuvo su lugar discreto, pero importante”. “Creo que tenemos que recuperar ese lugar importante sin invadir roles, es decir, nosotras en la Iglesia Católica hay roles que no podemos tener por ser mujeres por ejemplo el sacerdocio”. Menciona la Hermana Guadalupe en Cadena Nueve al respecto del rol de la mujer dentro de la Iglesia Católica.

Asimismo, la Hermana sostiene que hoy existe un interés mayor en las mujeres por capacitarse y no descarta en un futuro que estos roles se puedan ver modificados. Por lo que considera valido e importante seguir formándose para estar a la altura del rol.

En cuanto al Papa Francisco, sostiene que está haciendo “Un gran labor para darle voz a las mujeres”.

Entre las mujeres importantes para la Hermana, en primer lugar, está su madre a quien la destaca como una mujer de convicciones fuertes: “El primer ejemplo y contacto con una mujer maravillosa fue con mi madre”. “Fue una mujer que tuvo que lidiar con muchas cosas y siempre mantuvo un cierto equilibrio para que las cosas siguiera unida”.

Otra mujer que marcó su vida fue, Santa Teresa: “Una mujer del siglo XVI que llegó a la esencia de lo que es la persona humana, una mujer extraordinaria”. “Ella descubrió esta nueva forma de vida, una mujer de convicciones y fuerte para su época que nos supo marcar el camino tanto a varones como mujeres”.

La fe en Dios de la Hermana Guadalupe

“La vida siempre te va a dar de todo, es muy dinámica”, menciona la Hermana. Seguido de esto, sostiene que es necesario tener convicción de lo que uno quiera hacer.

“Como decía Santa Teresa, hay que arriesgar. Si uno no arriesgas, no vas a saber si esto es lo tuyo o no lo es”. “Lo más valioso que tengo es mi vida y lo estoy arriesgando por esto”, destaca la monja que en todo momento mostró su espontaneidad, simpatía y sonrisa alegre contagiosa.

El video del canal de youtube de Cadena Nueve es parte de este informe.