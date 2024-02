‘Laguneros’ y ‘Santos’ juegan en Libertad

Para completar la decimocuarta fecha de la fase 1 del Torneo 2023/2024 de la Liga Nuevejuliense, donde en partido adelantado en el estadio del Club Once Tigres, Atlético French le ganó 4 a 2 a El Fortín el viernes a la noche, esta tarde juegan los restantes cotejos.

Libertad, líder de la primera parte de la competencia, observado por Julio Márquez acompañado de Mauricio Piombo, Sebastián Bravo y Rosana San Miguel, jugará con San Martín.

En un clásico que han hecho historia, donde el Lagunero llega con mejor posicionamiento que el Santo, ambos van por la victoria.

En Facundo Quiroga, el ‘Violeta’ y ‘Millonario’ no se sacarán ventaja. Atlético Quiroga tendrá que revertir ante su público la derrota ante Once Tigres y Atlético que se reencontró con la alegría del triunfo jugando bien, querrá repetir para demostrar que no fue casualidad. Jugarán bajo el arbitraje de Jonatan Crivelli, secundado por Walter Medrano, María Radiciotti y Marcos Iaconis

En tanto hasta Carlos María Naón viajan Martín Moreno, acompañado por Valentina Invernoz, Juan Carlos Morales y Diego Romero, para poner justicias en las acciones antirreglamentarias y La Niña. El Tricolor está en crecimiento de producción futbolística y el CAN, de local es para respetar.

Y hasta 12 de Octubre se desplazarán, para arbitrar, Ignacio Brenna, secundado por Aldana Giles, Enrique Márquez y Laura Arce; y Once Tigres que lo hará con la alegría del triunfo ante ‘El Violeta’. Social y Deportivo sabe en su césped ‘Albiceleste’ acompañado de su público, da duras peleas por ganar. se define, la última ubicación de la tabla.

Todos estos cotejos jugarán desde las 18 horas. Y desde las 20 lo hará el último partido de la fecha.

En el estadio Antonio Crosa, Agustín Alvarez, aguarda por Dudignac, que quiere ser protagonista de la fase 2 y necesitas sumar de a tres.

Ricardo Tripulillo, secundado por Franco Buffone, Mirko Rojas y Katherine Cabral serán los encargados de dar a cada uno lo suyo, como diría un juez.

Decimocuarta fecha

Libertad – San Martín

Agustín Álvarez – Dudignac

Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio

12 de Octubre – Once Tigres

Atlético Naón – Atlético La Niña

El Fortín – Atlético French

POSICIONES

Libertad 32

Atlético French 26

Agustín Álvarez 24

Atlético Naón 23

Atlético Quiroga 20

Atlético 9 de Julio 18

Atlético La Niña 17

San Martín 14

El Fortín 13

Once Tigres 11

Atlético y Social Dudignac 11

Social y Deportivo 12 de Octubre 10