Club Atlético Naón venció de local a Atlético y Social Dudignac que sigue en primera

El árbitro del partido Enrique Márquez dio el inicio del encuentro, y ambos equipos buscaban lastimar a su rival; fue el Dudi que intento dar el primer golpe mediante una jugada por el centro del área el defensor lo derriba y el árbitro da continuidad a la jugada.









Todo el banco de suplentes visitantes; jugadores e hinchada reclamaban el penal.

El encuentro continuaba y los locales se iban adueñando del encuentro, ganaban por todos los sectores del campo de juego y atacaba una y otra vez.

Así logró abrir el marcador a través del jugador Mauricio Prol quién empujó la pelota al fondo del arco luego de un centro desde la izquierda.



Los locales seguían atacando y ganando las pelotas divididas en cambio la visita no lograba crear un juego fluido y perdían rápidamente la pelota y así llego el 2 a 0 a los 41′ del primer tiempo, por medio de una serie de rebotes en los cuales los jugadores del Dudi no pudieron despejar la pelota del área y el jugador Agustín Martínez lograba vencer al arquero Bonano Enzo.

Así terminaría la primera parte.



En el segundo tiempo el C.A.N salió al campo de juego desorientado ya no era el mismo equipo del primer tiempo en cambio el C.A.S.D. salió a tratar de revertir el resultado y logró el descuento mediante un penal muy bien ejecutado por su goleador Walter Leiva quién ubico la pelota al lado del palo derecho del arquero Luna Carlos quién se arrojo hacia ese sector sin lograr detener el disparo.



Los roles se invirtieron y era ahora Dudignac quién mediante su orgullo y la necesidad buscaba y arremetía tratando de igualar el encuentro. Los minutos pasaron y el marcador no se modificó. El encuentro finalizó dándole una nueva alegría a los locales mientras que los visitantes permanecían en el campo de juego ansiosos esperando los resultados de los demás partidos. La espera parecía eterna, hasta que luego de unos cuantos minutos alguien dijo… terminó, perdió 12 de Octubre.

Los jugadores, cuerpo técnico y la gente (que permanecía en la tribuna visitante posterior a los 10 minutos de finalizado el encuentro) dieron rienda suelta al festejo que C.A.S.D sigue siendo de primera.