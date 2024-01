Se confirmó el primer caso de encefalitis equina en una persona del Distrito de Lincoln

La Municipalidad de Lincoln informa que se reportó el primer caso confirmado de encefalitis equina en un paciente que se encuentra internado en el Hospital Municipal “Dr. Rubén Miravalle”. Se trata de una mujer de unos 40 años, quien primeramente fue atendida en la Unidad Sanitaria de Arenaza y posteriormente fue derivada al Hospital de Lincoln donde se llevaron a cabo los estudios de laboratorio correspondientes de acuerdo a los síntomas que presentaba la paciente.

Mediante el protocolo sanitario activado, en las últimas horas, una de las muestras enviadas al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui”, ubicado en Pergamino, arrojó resultado positivo, confirmando así el primer caso de encefalitis equina en una persona radicada en el Distrito de Lincoln.

ENCEFALITIS EQUINA DEL OESTE

La transmisión de este virus se produce en equinos y seres humanos a través de la picadura de mosquitos previamente infectados. La Encefalitis Equina del Oeste es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que habitan preferentemente en zonas rurales. El virus se encuentra en aves, que lo transmiten al ser picadas. Luego de un breve periodo, el virus se desarrolla en el vector (mosquito), de manera que al picar al caballo o al humano, lo infectan.

Dado que se trata de una zoonosis, existen algunas precauciones que las personas pueden tomar para reducir la exposición al virus en sus domicilios o lugares de residencia.

Por este motivo, se recomienda usar mosquiteros o telas metálicas en las ventanas y cerrar brechas en las casas o ambientes donde puedan entrar los mosquitos; usar pantalones largos y camisas de manga larga particularmente cuando se permanecerá fuera de las casas por períodos prolongados; usar repelentes de insectos autorizados y renovar su aplicación con frecuencia si se realizan actividades al aire libre.

Vale mencionar que el caballo enfermo no contagia a otros caballos ni al humano. Los caballos vacunados tampoco padecen la enfermedad. La enfermedad se puede prevenir evitando la picadura de mosquitos, para lo cual se recomienda el uso adecuado de repelentes (tanto en equinos como humanos). Además, como fuera indicado por autoridades sanitarias de la región, la fumigación masiva no sólo no es efectiva, sino que puede resultar contraproducente, con efectos nocivos sobre la salud y el ambiente.

Es de señalar que este viernes en Cadena Nueve la Secretaria de Salud Municipal de Nueve de Julio, Dra. Tamara Vázquez Lagorio, hizo mención a la reunión en Junín donde se dio información a toda la Región como así también recomendaciones sobre cómo tratar la encefalitis equina, con referentes de organismos nacionales, regionales y municipales, del área de la salud y la sanidad, para abordar la problemática de la encefalitis equina y poner en conocimiento el estado de situación de cada distrito del noroeste bonaerense.

Entre otros estuvieron autoridades del área de Salud de los distritos de Florentino Ameghino, Lincoln, Chacabuco, Nueve de Julio y Alberti, así como directores del HIGA Junín y Región Sanitaria III, SENASA, Policía ecología y representantes del Concejo Deliberante, Secretaría General, Secretaría de Salud, Dirección de Zoonosis y de Ambiente del Gobierno de Junín.

En ese marco, luego de evaluar la situación y compartir la situación que se da en cada territorio para controlar la enfermedad, se definieron recomendaciones y medidas a adoptar para neutralizar la transmisión y propagación de la encefalitis en equinos y evitar afecciones que puedan alcanzar a humanos.

En este sentido, sostuvieron que se trata de una enfermedad viral transmitida por mosquitos que habitan preferentemente en zonas rurales: “El virus se encuentra en aves, quienes lo transmiten al mosquito al ser picadas. Luego de un breve período, el virus se desarrolla en el vector (mosquito), de manera que al picar al caballo o al humano lo infectan”.

Y recordaron que el caballo enfermo no contagia a otros caballos ni al humano, al tiempo que resaltaron la importancia de que los equinos se encuentren vacunados ya que “los caballos vacunados no padecen la enfermedad”. Desde la Dirección de Zoonosis explicaron que la enfermedad se puede prevenir evitando la picadura de mosquitos, para lo cual se recomienda el uso adecuado de repelentes tanto en equinos como humanos. “La fumigación sólo está indicada para controlar focos. La fumigación masiva no sólo no es efectiva, sino que puede resultar contraproducente, con efectos nocivos sobre la salud y el ambiente”.

Cabe destacar que, ante cambios de conducta o comportamientos poco habituales en equinos, se debe dar aviso a un veterinario y notificar al Senasa enviando un Whatsapp al 11 5700 5704; a través de la App para dispositivos móviles “Notificaciones Senasa”, disponible en Play Store; o escribiendo un correo electrónico a: [email protected]<m ailto:[email protected] b.ar>