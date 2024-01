María José Gentile ‘se mantendrá la fuente laboral de los municipales’

La primera Jefa comunal del distrito de Nueve de Julio a un mes de su gestión señaló que ‘La situación financiera municipal no es sencilla y se dispusieron prioridades que son en cumplir a los empleados municipales y a los proveedores’, así comenzó su diálogo en CN.

María José Gentile destacó que ‘se mantendrá la fuente laboral de los municipales’.

Esta mañana la intendente municipal habló acerca del desarrollo de su gestión a un mes de haber asumido: ‘Lo tomo como un proceso de adaptación a la nueva función’. ‘Ha sido un mes de mucho trabajo y toma de decisiones’.

En relación a las decisiones, María José Gentile sostuvo que lo económico ha tomado un rol muy importante en este mes debido a la situación económica del país: “Lo que pasa en cada una de nuestras casas, pasa en el municipio. Se ha tenido que tomar ciertas decisiones en base a la situación financiera del municipio, decisiones que influyen en el resto de las actividades y la relación con la comunidad”, agregó.

Asimismo, sostuvo que uno de los objetivos hoy es ‘mantener la fuente laboral de los empleados públicos’. Sin embargo, destacó que los ingresos en el año anterior ‘fueron constantes en el ámbito municipal con una inflación que llegó casi al 200% y un acompañamiento en el aumento del salario’. Impactando en la económica municipal como en cualquier económica personal.

Sobre su visita a la ciudad de La Plata, la jefa comunal mencionó que fue ‘un viaje muy bueno’ con varias reuniones. Por un lado, se trabajó sobre el área de educación y consejos escolares, para plantear la situación edilicia y necesidades en la urgencia de algunos establecimiento educativos.

Por otra parte, sostuvo en dialogo con Cadena Nueve, que se reunió con el Ministerio de Economía donde la recibió Nicolás Alejandro Todesca, para plantear la situación financiera del municipio y la coparticipación.

Además, mencionó que mantuvo una reunión con la ministra Silvina Batakis junto al secretario de urbanismo y secretario de ascienda para abordar el presupuesto y la certificación del barrio con 32 viviendas que transita la primer etapa.

La semana que viene, seguirán las reuniones en La Plata

La intendente municipal tiene prevista una reunión la semana entrante con la encargada de IPS para abordar la dificultad de los plazos jubilatorios ‘con una demora muy importante’: “El municipio le paga un adelanto del 60% de su jubilación hasta que IPS active. Eso esta demorando muchísimo, por tal motivo hay ver qué posibilidades hay para agilizar el tramite.”

Por último, se refirió a las obras proyectadas en las localidades: “Es difícil en una situación asi proyectar demasiado porque debemos sostener la dinámica propia de una municipio básico”. “Creo y estimo que a partir de junio vamos a tener una estabilidad inflacionaria que nos permita proyectar”, agregó.

Asimismo, destacó que: “Las localidades van a ser una prioridad, no solamente en la obra publica sino en salud, en el área cultural y educativa”. Por tanto, mencionó que “Hay un montón de proyectos que tuve que dejar al costado a la espera. Hay que ser muy cauteloso, corremos el riesgo de empezar y después no tener fondos para no poder terminarlo. Soy cautelosa y analizo muy bien donde uno va a meterse”, concluyó.