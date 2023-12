Lousteau es el nuevo presidente de la UCR

La Unión Cívica Radical (UCR) eligió este viernes al senador nacional Martín Lousteau como nuevo presidente del partido y, en el marco de las disputas internas en la coalición Juntos, se mostró en contra de la idea de un cogobierno.

“La UCR tiene nuevo presidente. Nuestro partido continúa su proceso de renovación y modernización y le dice no al cogobierno con Javier Milei”, señaló el partido en su cuenta oficial de X. Y agregó: “Como a lo largo de la historia, elegimos a nuestras autoridades de manera institucional y a través de la democracia interna”.

Lousteau se alzó como presidente del radicalismo en un plenario de delegados, al obtener 68 de un total de 106 votos. La reunión en la que se tomó la decisión se realizó esta tarde en el Comité Nacional del partido, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, el senador nacional reemplazará al exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y ocupará el cargo partidario hasta 2025. Tras ser confirmado como titular radical, en diálogo con la prensa, Lousteau se explayó con críticas para con el actual gobierno de Javier Milei.

Sostuvo que “hay una enorme contradicción de la fuerza que gobierna, que no iba a subir impuestos y ahora los están subiendo” y advirtió sobre medidas económicas que “tienen un costo enorme sobre la gente”.

“El esfuerzo que se le pide a la gente una vez más, si no hay un plan de estabilización de verdad y administrar el Estado de otra manera. La Argentina no da para más. Hay que encontrar soluciones que no afecten a gente que viene ya golpeada”, señaló.

Asimismo, sostuvo que “el radicalismo no solamente tiene que presentar alternativas, sino que también tiene que controlar que se gestione con transparencia, que el Estado no esté cooptado por sectores, que los derechos humanos se sigan cumpliendo y que los derechos sociales se mantengan”.

La designación y los dichos de Lousteau se enmarcan en la interna de la coalición Juntos, fracturada tras la decisión de un sector del PRO de integrar el gobierno de Milei.