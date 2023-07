Se disputó en Nueve de Julio la fecha íntegra de la Liga Chivilcoyana

La sub comisión de vóley del Club Atlético, asumió un enorme compromiso ante la Liga Chivilcoyana al convenir la organización de las fechas 7ª y 8ª de los torneos de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, correspondientes a la 4ª jornada y a llevarse a cabo íntegramente en 9 de Julio, en el Gimnasio y en el Micro Estadio de la entidad y en el SUM de la Escuela Nacional de Comercio, con 9 partidos en cada cancha.

La movilización de ómnibus, equipos y espectadores fue continua desde las 9 de la mañana, para disputar un total de 27 partidos, pero la eficaz tarea y la colaboración de los profesores de todos los equipos permitieron que la jornada fuera un éxito total, cumpliendo con el objetivo de fomento del vóley en la zona.

En cuanto a los equipos del Club Atlético, en categoría Sub 16, se presenta con dos planteles: Atlético blanco y Atlético rojo, ambos dirigidos por Luz Picardo y están en formación, porque hay muchas jugadoras nuevas y esta competencia es la mejor forma para ir progresando. El equipo rojo perdió con uno de los clubes más importantes de este deporte de Chivilcoy, Villarino, cuyo equipo “C” se impuso 25 a 10 y 25 a 9 y el “B” por 25 a 6 y 25 a 13; en cuanto a Atlético blanco, venció a Independiente, también de Chivilcoy, por 26 a 24 y 25 a 14 y perdió con Villarino “A” por 15 a 6 y 25 a 18.

Participan las entidades inscriptas en la Liga, varias con más de un equipo, de las ciudades de Chivilcoy (tres clubes y un CEF), Mercedes (dos clubes), Carmen de Areco, Chacabuco, Lobos, Saladillo, Pehuajó, Suipacha y de 9 de Julio los clubes Atlético y Superova.