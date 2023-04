Gran actuación del equipo del Club Atlético en Los Toldos

Se realizó el fin de semana pasado en Los Toldos, el primer Torneo Regional de la Asociación Gaucha del Norte de la Provincia, con participación del equipo del Club Atlético 9 de Julio como invitado especial, cumpliendo una actuación realmente destacada, con 17 patinadoras de competición en 12 pruebas, logrando 11 lugares en el podio, entre las tres primeras y de ellas, 6 campeonas, 2 segundas y 4 terceras, lo que está indicando la calidad de la tarea, a la que hay que sumar las debutantes, 8 en total, con 3 primeros puestos, un 2° y un 3°.

Además las chicas tuvieron un evaluativo de danza con los jueces de la Provincia, para ver cómo están las patinadoras que van a concurrir al campeonato Nacional de Danza categorías nacionales básico y elite, obteniendo todas resultados muy positivos, dándole a la profesora Daniela Tolosa algunos tips para ir corrigiendo y trabajar de aquí al torneo.

Los resultados del equipo del Club Atlético fueron: Antonella Erbetti, en tercera B junior, 3ª; Emilia Marsigliani, en tercera B cadete, 1ª; Maggie Cantú, promocional B junior, 3ª; Felicitas Capriroli, promocional juvenil,1ª; Alfonsina Legone, promocional infantil, 1ª; Eva Mafferetti, segunda C infantil, 2ª; Juana Faustino, tercera C, 1ª; Violeta González, quinta C 14 años, 2ª; en quinta C 12-13 años: Julieta Vaudagna 1ª; Inés Dawney, 3ª; Maitena Novo, 5ª; en quinta C 10-11 años: Matilda Quintana 3ª; Malena Cabrera, 4ª; Martina Videla 6ª; en quinta C 8-9 años, Olivia Jerez, 4ª; en quinta C 7 años, Antonia Faustino, 1ª; y en formativa 12-13 años, Florencia Rojas, 3ª.

En cuanto a las Debutantes, de 12 años, Olivia Rangel, 1ª; Rebeca Doucet, 4ª; de 10 años, Clara Groesman, 1ª; y Keyla Cufré, 5ª; de 9 años, Cielo López, 1ª; y Milagros Cufré, 5ª; y de 8 años, Eva Recalde 2ª; y Milena Utello, 3ª.