Vanessa Betancurt: “Disfruto mucho el correr y caminar”

La pasión de Vanessa Bentancurt por correr, surge a los once años a partir de su primera participación en la maratón organizada por la Escuela de Naón a la cual asistía. En este sentido, recuerda: “Corrí esa carrera y me gustó”, la inquietud no dejó que permanezca quieta y comenzó a entrenar con el papá de un amigo.

La maratonista con competencias en todos los terrenos en lo nacional e internacional – como Chile y Brasil- fue contando en CN sus vivencias en el atletismo, actividad a la que ama, e impulsa a todos a sumarse, por ser saludable, resalta.

El entrenador, que acompañaba a ella y su compañero los supo preparar para las siguientes participaciones en las maratones estudiantiles que organizaba la Escuela Técnica de Nueve de Julio y las ganaba.

Un año más tarde de su participación en la Maratón de Naón, Vanessa se muda a Nueve de Julio por lo que su interés crece haciendo que siga entrenando. Esto, demostraba un interés particular en sus profesores de Educación Física, los cuales estimulaban y alentaban a participar cada vez más.

Actualmente lleva realizadas 36 maratones de 42 kilómetros, y se consagró Campeona Provincial de maratón en la ciudad de Mar del Plata. Con estas reiteradas participaciones a lo largo de su vida, Vanessa conoció diferentes lugares del mundo como Río de Janeiro – acompañando al periodista Liberman desde el lugar de entrenadora – y Santiago de Chile, entre otros.

Entre las anécdotas y las experiencias vividas enmarcadas en la nota de Cadena Nueve, Vanessa menciona que correr la ha llenado de satisfacción siempre, y lo que rescata es el e reconocimiento y afecto de la gente.

Mira la nota completa en nuestro canal de Youtube: Cadena Nueve