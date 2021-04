Agropecuario y Deportivo Maipú empataron 1 a 1

Compartir

Agropecuario igualó 1 a 1 con los mendocinos y sumó su segundo empate consecutivo de local. El conjunto de Carlos Casares no hizo un buen primer tiempo pero reaccionó en el complemento y pudo llevarse la victoria. La igualdad lo dejó en mitad de tabla y la fecha que viene quedará libre.

En el estadio “Ofelia Rosenzuaig”, Agropecuario empató 1 a 1 con Deportivo Maipú, en un compromiso correspondiente a la 4° fecha del Torneo de Primera Nacional. Tras un arranque complicado, el elenco casarense cambió su imagen en el segundo tiempo, generó situaciones, lo empató y hasta tuvo chances de llevarse los tres puntos.

En la primera mitad Maipú salió decidido a llevarse a su rival por delante, intentando ahogarlo en la salida, metiendo mucha presión y cubriendo los espacios en el mediocampo. El dueño de casa intentaba salir de esa presión pero no tenía precisión en la salida. A los 15′, Bonacorso desbordó y tiró un centro desde la derecha para la entrada por sorpresa de Viguet, quien con un cabezazo rompió la resistencia de Sand y anotó el 1 a 0 para la visita.

Luego del tanto, los mendocinos siguieron presionando pero, sobre el final de esta parte, Agropecuario empezaría a mostrar algo de lo bueno que hizo en el complemento. En una jugada asociada, Ríos habilitó a Blando, el delantero definió y su remate dio en un marcador y se fue al córner. En ese saque de esquina, Dematei ganó de cabeza y su testazo se estrelló en el travesaño.

Comenzó la segunda mitad y la intensidad impuesta por Deportivo Maipú en el primer tiempo ya no era la misma. Agro encontró los espacios, se posicionó en campo contrario y llegó con peligro sobre el arco rival. Con el ingreso de Gonzalo Urquijo, el equipo encontró un referente dentro del área y ganó presencia en ataque. En una de las primeras, el bellocquense quedó mano a mano con el arquero, pero el Bolado estuvo atento y evitó el empate. Minutos más tarde, nuevamente Urquijo ganó de cabeza y la pelota se fue por arriba del travesaño.

Agro estaba cerca y, a los 14′, tras una mano de Alvacete dentro el área el juez sancionó penal a favor del local. Blando tomó la bola y lo cambió por gol, anotando el 1 a 1.

Agropecuario no se conformó con el empate y fue en busca de más. Montero cruzó un centro fuerte de derecha a izquierda y Urquijo se arrojó hacia adelante pero no alcanzo a conectar esa bola. A poco del final, dos claros penales contra Agropecuario que no fueron sancionados por el juez: primero Parnisari cabeceó y en el saltó fue tomado del hombro por su marca; y luego Blando gana en velocidad y fue sujetado al ingresar al área, pero el juez en ambas ocasiones dejó seguir el juego. En una de las últimas, Jonás Romero probó de media distancia y la bola se fue cerca del palo.

De esta manera, llegó el final del partido donde Agropecuario no tuvo un buen primer tiempo, pero pudo reaccionar y empatarlo en el complemento, contando también con alguna ocasión para ganarlo. Ahora deberá esperar quince días para volver a jugar, debido a que cumple su fecha libre y luego visitará a Quilmes.

SÍNTESIS:

Agropecuario (1): D. Sand; E. Parnisari, F. Rosso, N. Dematei; A. Montero, F. Juárez, A. Ayala, B. Alvarez; J. Farías, B. Blando y G. Ríos. DT: Manuel Fernández. Suplentes: A. Alastra, L. Vesco, J. Díaz, M. Rosales y R. Pérez.

Cambios: G. Urquijo X A. Ayala / J. Romero X J. Farías / G. Lazarte X B. Alvarez / V. Viola X G. Ríos

Dep. Maipú (1): J. Bolado; L. Corulo, F. Moreira, J. Alvacete; E. Bonacorso, I. Antonio, D. Tonetto, M. Viguet; A. Manzur, A. Veliez y W. Herrera. DT: Luciano Theiler. Suplentes: B. Galvan, L. Lopez y L. Grosso.

Cambios: J. Mendez X A. Manzur / F. Moreno X W. Herrera / H. Sosa X M. Viguet / J. Sandoval X A. Veliez

Goles: PT. 16’ M. Viguet (DM) ST. 13’ B. Blando (A)

Árbitro: Gastón Suárez