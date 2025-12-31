El Año Nuevo 2026 ya llegó en China, Japón, Nueva Zelandia y Taiwán

La llegada del Año Nuevo 2026 comenzó con una gran celebración en China, que dio la bienvenida al nuevo año con una impresionante ceremonia en Juyongguan, una de las secciones más emblemáticas de la Gran Muralla China. En este histórico lugar, los habitantes de Beijing y turistas de todo el mundo disfrutaron de un espectáculo de percusión y una cuenta regresiva que marcó el inicio oficial del nuevo ciclo.

Este evento en la Gran Muralla se unió a otras celebraciones simultáneas en Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur y Filipinas, donde miles de personas se reunieron en espacios públicos para celebrar con alegría y esperanza.

Por primera vez, la región de Hong Kong optó por no realizar su tradicional espectáculo de fuegos artificiales debido a las restricciones, aunque la ciudad se prepara para el inicio del Año Nuevo 2026 con un ambiente de optimismo. A lo largo de los años, los fuegos artificiales frente al perfil de los rascacielos de Hong Kong habían sido un espectáculo que atraía a cientos de miles de personas, incluidos muchos turistas, pero en esta ocasión la ciudad buscó alternativas para un comienzo más tranquilo.

En Tokio, la celebración también se hizo sentir, con festejos tradicionales que abarcaron toda la ciudad, mientras que en Nueva Zelanda, el espectáculo de fuegos artificiales en la icónica Sky Tower de Auckland iluminó el cielo, dando la bienvenida al 2026 con una gran muestra de color y luz.

Un Año Nuevo que recorre el mundo

El Año Nuevo 2026 no solo comenzó en Asia, sino que se celebró de manera escalonada a lo largo del globo. El fenómeno de los husos horarios determina cuándo empieza oficialmente el nuevo día en cada región, creando un viaje continuo del Año Nuevo de este a oeste.

A las 13:00 horas de Argentina, el 2026 ya llegó a China, Japón, Taiwán y Nueva Zelanda, marcando el inicio de un ciclo lleno de nuevos comienzos y esperanzas para todas las naciones del mundo.

Este proceso global de cambio de año se puede imaginar como una ola que avanza sin cesar de un lugar a otro. Primero, Oceanía da la bienvenida al nuevo ciclo, seguida por Asia (con China y Japón como protagonistas), luego Oriente Medio y África, pasando por Europa (donde España celebra a medianoche) y finalizando en América, cuando en muchos lugares ya es la tarde del 1 de enero.

Así es como China y otras naciones asiáticas ya celebran el inicio del Año Nuevo 2026, mientras el mundo entero sigue su propio ritmo, dando paso a nuevas oportunidades y prosperidad para todos!