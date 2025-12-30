Se ratifica la prohibición de la pirotecnia sonora en todo el distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a la comunidad que se encuentra plenamente vigente la Ordenanza N.º 5758/16, la cual prohíbe la venta y el uso de pirotecnia sonora en todo el distrito. La medida tiene como finalidad preservar la tranquilidad y promover una convivencia respetuosa entre los vecinos.

Desde el gobierno local se solicita la colaboración de la ciudadanía para contribuir al cumplimiento de la normativa. Ante la detección de personas que comercialicen o utilicen pirotecnia sonora, se insta a realizar la denuncia correspondiente comunicándose al teléfono 610008.

Esta iniciativa apunta a reducir los efectos negativos que este tipo de pirotecnia genera, especialmente en niños, personas mayores, personas con sensibilidad auditiva y animales, quienes suelen verse seriamente afectados por los ruidos intensos.

“Construyamos juntos una ciudad más amable, donde la alegría no interrumpa la tranquilidad de los demás”, destacaron desde el Municipio, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo acciones que favorezcan el bienestar común y el respeto por el otro.