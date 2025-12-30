Se avanza con la reconstrucción de caminos rurales en el distrito

- Advertisement -

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio avanza con un importante plan de mejora y reconstrucción de caminos rurales en distintos puntos del distrito, trabajos que se desarrollan con el acompañamiento de equipos de Vialidad Nacional.

En este marco, se están llevando adelante tareas en el denominado Camino Fantasma (tramo 077-13), donde operan una retroexcavadora y una motoniveladora. Las acciones están orientadas a mejorar las condiciones de transitabilidad, atendiendo a un sector que presentaba dificultades para la circulación.

Asimismo, se ejecutan trabajos complementarios en el camino P-8, que conecta las localidades de Morea y Dudignac. Estas intervenciones tienen como objetivo restablecer y garantizar la circulación vehicular en un tramo estratégico para la actividad productiva y el tránsito rural.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos destacaron que estas tareas forman parte de un plan integral que se replica en otros sectores del partido, priorizando los caminos más afectados y dando respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos del distrito.