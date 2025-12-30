martes, diciembre 30, 2025
38.4 C
Nueve de Julio
martes, diciembre 30, 2025
38.4 C
Nueve de Julio
General

Regirá asueto administrativo municipal ante fin de año

El Gobierno de Nueve de Julio adhiere al decreto nacional que dispone asueto para la administración pública este miércoles 31 de diciembre, en la antesala de los festejos por Año Nuevo.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Gobierno de Nueve de Julio adhiere al decreto nacional que dispone asueto para la administración pública este miércoles 31 de diciembre, en la antesala de los festejos por Año Nuevo.

A través del Decreto N° 1503/25, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, dispuso la adhesión del Gobierno Municipal al Decreto del Ejecutivo Nacional, mediante el cual se establece asueto administrativo para la administración pública en la jornada de mañana, miércoles 31 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Año Nuevo.

En consecuencia, no habrá actividad en la Municipalidad de Nueve de Julio durante la mencionada jornada, permaneciendo cerradas las dependencias municipales.

La medida se adopta en consonancia con lo dispuesto a nivel nacional y tiene como objetivo acompañar a los trabajadores de la administración pública en la víspera de una fecha significativa para la comunidad.

Se recuerda a los vecinos que los servicios esenciales se prestarán con normalidad, conforme a los esquemas habituales previstos para este tipo de disposiciones.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6086

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR