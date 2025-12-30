Regirá asueto administrativo municipal ante fin de año

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Gobierno de Nueve de Julio adhiere al decreto nacional que dispone asueto para la administración pública este miércoles 31 de diciembre, en la antesala de los festejos por Año Nuevo.

A través del Decreto N° 1503/25, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, dispuso la adhesión del Gobierno Municipal al Decreto del Ejecutivo Nacional, mediante el cual se establece asueto administrativo para la administración pública en la jornada de mañana, miércoles 31 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Año Nuevo.

En consecuencia, no habrá actividad en la Municipalidad de Nueve de Julio durante la mencionada jornada, permaneciendo cerradas las dependencias municipales.

La medida se adopta en consonancia con lo dispuesto a nivel nacional y tiene como objetivo acompañar a los trabajadores de la administración pública en la víspera de una fecha significativa para la comunidad.

Se recuerda a los vecinos que los servicios esenciales se prestarán con normalidad, conforme a los esquemas habituales previstos para este tipo de disposiciones.