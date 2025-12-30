Paro de ATE afecta la recolección de residuos en todo el distrito

- Advertisement -

A raíz del paro de empleados municipales nucleados en el gremio ATE, durante la presente semana no se estará prestando el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Nueve de Julio.

Ante este escenario, se solicita especialmente a los vecinos que no saquen ningún tipo de residuos a la vía pública, con el fin de evitar la acumulación de basura en la calle y los riesgos sanitarios que esta situación puede generar.

Desde el Ejecutivo municipal se remarcó que la colaboración de la comunidad resulta fundamental en este contexto excepcional, y se adelantó que se informará oportunamente cuándo se normalizará el servicio.

“Tu ayuda es clave”, apelando a la responsabilidad y el compromiso de los vecinos hasta tanto se restablezca la recolección habitual.