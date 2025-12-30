martes, diciembre 30, 2025
41.4 C
Nueve de Julio
martes, diciembre 30, 2025
41.4 C
Nueve de Julio
General

Paro de ATE afecta la recolección de residuos en todo el distrito

La Municipalidad solicita a los vecinos no sacar basura a la vía pública durante la presente semana para evitar problemas sanitarios

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

A raíz del paro de empleados municipales nucleados en el gremio ATE, durante la presente semana no se estará prestando el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Nueve de Julio.

Ante este escenario, se solicita especialmente a los vecinos que no saquen ningún tipo de residuos a la vía pública, con el fin de evitar la acumulación de basura en la calle y los riesgos sanitarios que esta situación puede generar.

Desde el Ejecutivo municipal se remarcó que la colaboración de la comunidad resulta fundamental en este contexto excepcional, y se adelantó que se informará oportunamente cuándo se normalizará el servicio.

“Tu ayuda es clave”, apelando a la responsabilidad y el compromiso de los vecinos hasta tanto se restablezca la recolección habitual.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6086

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR