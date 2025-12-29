“Nos hacemos cargo del error y vamos a corregirlo”, dijo Martín del Castillo sobre la pirotecnia en la Fiesta de Bomberos

- Advertisement -

La Fiesta Navideña organizada por los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, celebrada el 25 de diciembre, tuvo momentos de emoción y unidad comunitaria, pero un incidente con pirotecnia causó una controversia inesperada. Martín del Castillo, presidente de la comisión directiva de los bomberos, aclaró lo sucedido en una entrevista con Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, al tiempo que asumió la responsabilidad por el error cometido durante el cierre del evento.

El incidente ocurrió cuando, a pesar de que el encuentro había sido planeado para concluir con fuegos artificiales lumínicos, sin ruido, el uso de ciertas cajas de pirotecnia provocó ruidos no esperados. “Nosotros teníamos claro que los fuegos que íbamos a utilizar eran solo lumínicos, tal como lo estipula la normativa local. Sin embargo, al dispararse las cajas, una de ellas produjeron ruido. Nos hacemos cargo de ese error y vamos a corregirlo”, explicó Del Castillo.

Este malentendido se debió a una confusión con los fuegos artificiales adquiridos para el evento. Según el presidente de la institución, las cajas fueron compradas con la especificación de que eran pirotecnia sin sonido, pero al dispararse juntas, algunas generaron ruido. “Las cajas se compraron en MercadoLibre, y aunque las especificaciones indicaban que eran sin ruido, al ser disparadas al mismo tiempo, el resultado fue otro”, explicó Del Castillo.

El presidente de los Bomberos enfatizó que este incidente no tiene como objetivo justificar lo sucedido, sino aclarar que fue un error ajeno a la organización. “Es muy importante que se entienda que no fue una intención de violar la ley ni de generar un problema. Fue un error, y nos hacemos responsables”, agregó.

A pesar de este incidente, Martín del Castillo destacó el éxito del evento en general, y subrayó el espíritu de colaboración que lo hizo posible. “Lo más positivo fue el trabajo de los chicos, las familias y todos los que ayudaron, como las empresas locales y los voluntarios, para que esta fiesta fuera un éxito. A pesar del calor, hubo mucha solidaridad”, comentó.

El presidente de los Bomberos también agradeció a la comunidad por su apoyo y explicó que este tipo de eventos es fundamental para el funcionamiento de la institución. “El desfile y la fiesta no solo celebran la Navidad, sino que también ayudan a recaudar fondos para mantener el cuartel, que es vital para brindar seguridad a todos”, dijo.

Finalmente, Del Castillo reafirmó el compromiso de la organización con las normativas locales. “El uso de pirotecnia ruidosa está prohibido por una razón, y tenemos que respetarlo. A partir de este incidente, tomaremos las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir y para asegurarnos de que los próximos eventos se ajusten completamente a las leyes”, concluyó.