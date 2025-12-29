lunes, diciembre 29, 2025
General

Abierta la Inscripcion para el Centro de Desarrollo Infantil “Dejando Huellas” 2026

El centro ofrece vacantes para bebés de 45 días a 1 año de edad

0
El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Dejando Huellas”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026.

En esta ocasión, el CDI tiene vacantes disponibles en la sala de lactantes, destinada a niñas y niños de entre 45 días y 1 año de edad.

Las personas interesadas pueden acercarse personalmente a la sede del centro, ubicada en calle French, entre Saavedra y Mariano Moreno, o bien comunicarse telefónicamente al 2317 623861 para recibir más información.

Para completar el proceso de inscripción, es necesario presentar la siguiente documentación:

  • Fotocopia del DNI del niño o niña y del adulto responsable.

  • Certificado de vacunación completa.

  • Certificado de buena salud.

No dejes pasar la oportunidad de inscribir a tu hijo o hija en este importante espacio de desarrollo infantil.

