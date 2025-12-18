Kicillof: la Reforma Laboral es lo más parecido a la Ley Banelco

- Advertisement -

El gobernador Axel Kicillof participó hoy de la marcha de la CGT contra la reforma laboral, donde dejó una definión fuerte de rechazo a la iniciativa: Es lo más parecido a la ley Banelco dijo, en referencia a la reforma similar aprobada durante el gobierno de Fernando De La Rúa, cuyo trámite incluyó el pago de coimas a legisladores para su aprobación y que marcó el comienzo del fin de aquella administración.

Lo que hay en esta marcha es gente laburante, que ve que esta reforma no resuelve ninguno de los problemas reales que hay, un cuarto de millón de puestos de trabajo perdidos, salarios que no alcanzan, jubilaciones que han bajado y nada de esto es una solución, dijo el mandatario durante la marcha. Es un proyecto de lo más viejo que hay, lo más parecido a lo que fue la Ley Banelco en la época de De la Rúa, remató.

Kicillof estuvo en la marcha al frente de su espacio interno dentro el peronismo, el Movimiento Derecho Al Futuro, en una columna en la que estuvieron miembros de su gabinete como el ministro de Trabajo; Walter Correa -de larga trayectoria gremial en el sindicato de los curtidores-, el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque y el de Asuntos Agrarios, Javier Rodríguez.

El jefe del Ejecutivo bonaerense recordó que cuando en septiembre ganamos las elecciones con una diferencia grandísima, lo primero que hice fue convocar al gobierno nacional. ¿Qué sentido tiene excluir, cancherear o hacerse el vivo? La verdad que tiene que ser un poco más modesto. Y subrayó: Argentina es el único país que tiene un Presidente al que no le importa que se cierren las empresas y se pierdan puestos de trabajo.