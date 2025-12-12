Plan Verano 2025-2026: Llegó el refuerzo estratégico para garantizar el suministro eléctrico en la región

- Advertisement -

La Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires ha iniciado la implementación del Plan Verano 2025-2026, un programa que refuerza la generación eléctrica en los puntos críticos del territorio bonaerense durante la temporada de mayor demanda. Este programa, que se ejecuta por cuarto año consecutivo, tiene como objetivo garantizar que las comunidades puedan afrontar el verano con mayor confiabilidad y respaldo energético.

En el marco de este plan, este viernes comenzó la instalación de unidades de Generación Temporal en un predio ubicado en el kilómetro 261 de la RN5, donde se incorporarán 4 MW de potencia adicional. Esta medida fortalecerá el suministro eléctrico de 9 de Julio y beneficiará a localidades vecinas del corredor eléctrico regional, como Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen.

El refuerzo de 4 MW se suma a los 7 MW que la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” ya opera en el Obrador local, alcanzando un total de 11 MW de generación de respaldo para la temporada estival. Con este refuerzo, se espera asegurar la calidad y estabilidad del servicio frente a los picos de alta demanda que se producen en los días más calurosos del verano.

Si bien la incorporación de esta nueva potencia incrementará la capacidad de respuesta del sistema eléctrico regional, las autoridades energéticas recuerdan que la estabilidad del servicio sigue dependiendo en gran medida de las condiciones climáticas extremas, como las altas temperaturas. Por este motivo, se recomienda a la población adoptar hábitos de uso responsable de la energía, especialmente durante los días de mayor calor.

El Plan Verano 2025-2026 abarca un total de seis nodos estratégicos de la provincia, los cuales fueron definidos a partir de estudios técnicos realizados junto a distribuidoras, cooperativas y municipios. Esta estrategia busca anticipar posibles déficits de potencia y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, minimizando los riesgos de cortes o apagones.

El esfuerzo conjunto entre el gobierno provincial y las entidades locales refleja la importancia de garantizar un suministro energético eficiente y seguro para los bonaerenses en el período de alta demanda, y resalta la necesidad de seguir promoviendo el uso racional y responsable de la energía eléctrica para el bienestar de toda la comunidad.