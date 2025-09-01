lunes, septiembre 1, 2025
Nueve de Julio
General

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

Así lo resolvió la Jefatura de Gabinete, por lo que en octubre habrá un descanso extendido. Según se explicó, la decisión apunta a estimular la demanda turística interna.

El Gobierno resolvió este lunes trasladar el feriado del 12 de octubre, por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que caía en domingo al viernes 10 de octubre de 2025. De este modo, el próximo mes habrá un fin de semana largo de tres días.

La medida se dio a conocer a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se explica que “se estima conveniente trasladar el feriado del día 12 de octubre al viernes 10 de octubre del presente año”, como una “oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”.

Así, del viernes 10 de octubre al domingo 12 de octubre habrá un fin de semana largo de tres días. Se trata de una medida que era reclamada desde hace meses por diferentes actores del sector turístico, para reactivar a un sector golpeado por la crisis económica.

La semana pasada, a través del decreto 614/2025, el Gobierno había habilitado la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en días de fin de semana se muevan en el calendario, si así lo define la Jefatura de Gabinete.

Allí se establece que la Ley Nº 27.399, que es la que establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio nacional, dejaba en una zona gris a los feriados trasladables que coinciden en días sábado o domingo, ya que no puede interpretarse que dichos feriados deban ser considerados inamovibles.

