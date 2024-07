Mañana se definen las posiciones en los torneos de Hockey

Mañana sábado finaliza el Torneo Apertura, que organiza la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, que comenzó el 16 de marzo contando con la participación de once clubes, de 9 de Julio, Junín, Saladillo, Lincoln, Bragado, Bolívar, 25 de Mayo y C.Casares, con las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19 y primera, en una exigente competencia que clasifica para las instancias finales de la Provincia.

En la categoría menor, el Club Atlético, único invicto, marcha en el primer puesto, con 23 puntos y segundo Huracán (C.Casares) con 21, equipos que precisamente se enfrentan mañana y definirán los dos primeros lugares; 3° El Linqueño con 17.

En Sub 16, campeón invicto es el Club Social (Junín), que ha ganado todos los partidos y disputan el 2° lugar, Atlético, con 22 puntos y Bragado Club con 19. En Sub 19, lidera el equipo del Saladillo Hockey Club con 22 puntos, 2° Social con 20 y 3° Atlético con 18, los tres únicos invictos. Y en primera división, está 1° también Saladillo con 27, 2° Social con 24 y 3° Sarmiento con 17.

Terminados los partidos entran en receso de dos semanas