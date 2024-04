Provincia de Buenos Aires congela la segunda cuota del impuesto Inmobiliario Rural

El Gobierno de Axel Kicillof ha tomado la decisión de no actualizar la segunda cuota del impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires, manteniéndolo con el mismo valor que la cuota precedente. Este gesto hacia el sector agropecuario se produce después de una reunión mantenida la semana pasada, en la que los dirigentes de la Mesa de Enlace expresaron al gobernador su solicitud de considerar esta medida.

La Provincia ha comunicado que no aplicará la actualización prevista por la ley impositiva votada por mayoría en esta segunda cuota, con el objetivo de respaldar el esfuerzo de los productores, especialmente los medianos y pequeños.

Durante la reunión anterior, Axel Kicillof recibió a los dirigentes de la Mesa de Enlace Bonaerense, quienes expresaron preocupaciones sobre supuestas “inconsistencias” en el Inmobiliario Rural. Desde el sector agrícola señalaron aumentos que superaron el 200% promedio establecido, llegando incluso hasta el 500%.

El Gobierno, sin embargo, ha asegurado que los incrementos no sobrepasaron los límites establecidos por la Legislatura, y que no se cometieron errores en las liquidaciones. Además, el gobernador destacó que no están en contra del sector agropecuario, sino que están comprometidos a apoyar a los productores con una agenda abierta para sostener la actividad.

Es importante recordar que ante la controversia y las presiones generadas por los aumentos impositivos, el gobernador decidió a principios de abril congelar el ajuste previsto para la segunda cuota de la Patente, y desde entonces ha estado considerando hacer lo mismo para el Inmobiliario Rural.