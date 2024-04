Abusada de niña contó lo que vivió y la justicia condenó a su padrastro

Solange Giménez hoy tiene 20 años. Entre los 6 y los 14 fue abusada por su padrastro en la casa que compartían con su madre en Bayauca, partido de Lincoln. Durante ocho años era sometida a abusos sexuales con acceso carnal.

Enfrentó un proceso penal donde la justicia de Junín, condenó al victimario y ella hizo pública su historia para alentar a mujeres y varones, sobre todo niñas y niños, a que -aunque sea una sola vez – no se callen y denuncien. No son los responsables de una situación que no pueden manejar

La joven, contó que lo veía como un padre, ya que cuando se enfermaba él estaba a su lado y cuando tenía 11 nació su hermano. Desde entonces y cuando se hizo señorita entendió que eso no estaba bien y empezó a toma medidas.

En 20218 hizo la denuncia como símbolo de poner límite total a la crisis que vivía. Pasó el calvario del proceso judicial y ahora tuvo sentencia.

Cuenta lo vivido para que sirva de reflexión a quienes padecen abusos y no se animan.

El varón fue condenado a 10 años y seis meses de prisión.