En Centro Cultural dejará de llamarse ‘Néstor Kirchner’

El Gobierno confirmó en la mañana de este martes que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), emplazado a metros de la Casa Rosada y que otrora fuese el edificio del Correo Central y otras áreas de comunicaciones oficiales.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su tradicional conferencia de prensa. “Se ha decidido finalmente cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre”, sostuvo el portavoz del presidente Javier Milei.

Si bien confirmó el cambio de nombre, dijo que aún no decidieron cómo se llamará. “Lo cierto es que no está definido el nuevo nombre. Cuando lo definamos, se los vamos a comunicar. Pero bueno, la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”, indicó.

El Centro Cultural Kirchner (CCK) fue inaugurado en mayo de 2015 por la entonces presidenta Cristina Fernández Kirchner, quien contó en ese momento que esa obra de refacción del Palacio del Correo -que es Monumento Histórico Nacional desde 1997- había sido un sueño de Néstor Kirchner.

Durante la administración macrista, en tanto, el cambio de nombre del CCK sonó en varias oportunidades, pero nunca se efectivizó. Incluso, las versiones generaron tanto revuelo que el por entonces titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, aclaró que la iniciativa que buscaba rebautizar el edificio como Gustavo Cerati no había surgido del Gobierno.

No obstante, en el marco de esa polémica, el macrismo llegó a presentar en el Congreso un proyecto para que no se pueda poner nombres de personas a los edificios públicos hasta que no hayan pasado 20 años de su muerte.