Festival solidario para los niños del barrio ex-Matadero

En este sábado, una hora después del mediodía, bajo un agradable sol y clima de hermandad, en el barrio ex- Matadero, se realizó un evento para distraer y alegrar a los niños y mayores, después de lo ocurrido el martes 19. El fin solidario cosechó aplausos y cariño.

Se instalaron cuatro inflables, para que los chicos saltaran y se divirtieran, distendiéndose de la situación traumática sufrida, algunos en forma directa, otros indirectamente por sus amiguitos y parientes.

La gran cantidad de ropa donada se puso frente a la casa, que una familia del barrio puso a disposición para hacer este festival, una cantidad enorme de prendas y calzado. En el porch de la casa dispusieron una mesa larga dónde había bebidas y cosas dulces para que todos, grandes y chicos se pudieran servir.

Varios vecinos se disfrazaron, para alegrar a los niños: pepa pig, un paw patrol, un rey mago y hasta un Aníbal Pachano.

Destacamos que el Rey Mago vino desde Patricios, es un integrante de la comisión de fomento, a dar su aporte de esta manera alegrando a las niñeces y trayendo donaciones que se han hecho en esa localidad.

Pudimos ver también a dos de las voluntarias que reparten las viandas que en conjunto Cáritas-Secretaría de Desarrollo Comunitario, que desde ayer se cocinan en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, y se envían al barrio, para que sean distribuidas.

De la organización de este evento, varios voluntarios, acompañados por Pepa Pig y Paw Patrol, iban por las casas repartiendo bolsitas con pochoclo, chizitos y golosinas.

Los vecinos se unieron, piden que ya ropa no se done, que lo que mas necesitan ahora es materiales de construcción: hierro, cemento, cal, arena, ladrillos comunes y ladrillos huecos, chapas, perfiles C, tirantes de madera. Es primordial para reconstruir las viviendas que la tormenta destruyó.

Algunos pobladores no quieren donaciones, quieren que se interceda ante los corralones para que les otorguen crédito, ya que tienen recibos de sueldo y garantías posibles, puesto que la solidaridad en el barrio es sublime.

Hay mano de obra ofrecida por doquier, pero si no tienen materiales, poco pueden hacer y sabemos el coste de los mismos.

En todo el barrio ya está reestablecido el servicio de energía eléctrica, con la máxima rapidez que la Cooperativa CEyS Mariano Moreno a podido hacer en la reposición de postes y reconección de cables caídos.

Otros ya han recibido, chapas, clavos, tornillos, aislaciones térmicas, membranas. Y están mano a la obra como podemos ver en las imágenes.

Ya llegando al final del festival, se hizo una suelta de globos blancos por los niños presentes, con palabras que escribieron con marcadores indelebles las voluntarias que trabajaron en este día en la cocina: pensar en el otro, amor, compromiso, entre otras.

Se pasó inmediatamente a un sorteo, los números los repartieron los voluntarios que organizaron este festival, y los premios consistían en plantas, golosinas y obsequios, todo donado por comercios de Nueve de Julio.

Coincidían en cada una de las declaraciones que este medio recogía, de las palabras de los pobladores, el agradecimiento a los Nuevejulienses en el enorme aporte solidario que han hecho para los damnificados por la tempestad.