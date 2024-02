Comienza el Torneo Pista en el Club ‘Millonario’

Comienza este miércoles desde las 19 hs. una nueva edición del Hockey Pista, en el renovado Micro Estadio del Club Atlético y que como todos los años despierta mucho interés en nuestro medio, con participación de jugadoras, en este caso, de cuatro clubes locales, Atlético, San Martín, El Fortín y se agrega este año Once Tigres, en Mamis hockey.

Hoy y mañana la jornada es las 19 hs., el sábado a las 20 hs. y el domingo, en el cierre, a las 19 hs. y los equipos, uno más que el año pasado, son, para categorías femeninas Sub 14: LBDM, LCDEM, Las Panteras Rosas, Vlack, Scorpions y San Martín; libre: La Resaca, Las Tapadas, La Banda del Tatoo y El Santo; y Mamis Hockey: Las Chicas del Tatoo, Las Pipis, Las Santas, Jaula de Locas, Once Tigres 1, Once Tigres 2 y Las Colgadas. Y masculino, libre: Estudiantes HC, Poncetti, Los Indomables y Rejunte.

Hay partidos para todos los gustos, la entrada es libre durante toda la jornada y hay servicio de cantina.