Atlético campeón del Torneo femenino +50 en José C. Paz

El equipo de Newcom femenino +50 del Club Atlético, obtuvo este fin de semana en José C. Paz su segundo torneo, si bien el primero fue mixto, en San Vicente: el sábado ganó 3 partidos en la Zona 2: al equipo 1 de José C. Paz 15-2 y 15-3; al del Club Alberdi de C.A.B.A. 14-16, 15-10 y 10-3; y al de José C. Paz 2 por 15-9 y 15-1, ganando su zona y pasando así hoy domingo a la semifinal, donde venció al equipo de Las Flores por 15-8 y 15-4 y en la final a nuevamente a las Porteñas, del Club Alberdi por 15-8 y 15-8 obteniendo el trofeo a las campeonas.

Integraron el equipo ganador: Daniela Aniasi, Alejandra Aramburu, Corina Logioco, Silvina Giménez, Maricel Oyarzábal, Cecilia Aramburu, María Eugenia Lisazo, Karina De Buono, Marina Morel. DT Susana Reale