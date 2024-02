Libertad sigue en punta al ganarle a Atlético Naón

Desde las 18 hs de este domingo se reanudaron la mayoría de los encuentros de la fase 1 del Torneo 2023/2024, al jugarse la primera fecha de las revanchas de la competencia.

En Carlos María Naón, Libertad fue para recordar que es puntero y que sus atributos para serlo no se mellaron con el receso estival.

Ante la atenta mirada de Jonathan Crivelli, en un partido disputado, fue Nicolás Cardell quien hizo el único gol del encuentro dando algarabía al lagunero. Terminó 1 a 0.

En tanto, su seguidor, viajó a Facundo Quiroga. French era aguardado por ‘el violeta’, con hambre de triunfo.

Y fue Ricardo Tripulillo, quien anotó en la planilla el resultado final, para que conste oficialmente que fue de triunfo de Atlético Quiroga con gol de Lucas Ciotti a los 40′ de la segunda parte dando alegría a los quiroguenses que festeja.

En 12 de Octubre, el ‘Albiceleste’ recibió al ‘Tricolor’. Social y Deportivo siempre de local, hizo valer su terreno y responderle a su hinchada, sin embargo este tarde no pudo con La Niña. Si bien tempranamente Mariano Utelli abrió el marcador, al tiempo que Diego Romero, marcaba la mitad del campo de jugo diciendo que 12 de Octubre se ponía en ventaja de 1 a 0, ese parcial no lo pudo sostener. El Tricolor salió a buscar el empate, lo que no fue fácil hasta que muy cerca del final de la primera parte, Esteba Porta, puso 1 a 1. Y en la segunda parte, Emanuel Umbides marcó la diferencia hasta que empató para 12 de Octubre Ezequiel Laserna y todo fue 2 a 2.

Y El Fortín, reestrenando el estadio luego de arreglos, perdió con San Martín. Todo lo sucedido en el perímetro de juego fue supervisado por Martín Moreno. El santo se puso en ventaja en la primera parte a través de Matías Urquiza y fue el único gol del cotejo.

Síntesis primera fecha de las revanchas

Carlos María Naón– Atlético 0– Libertad 1

Fortaleza violeta – Atlético Quiroga 1 – Atlético French 0

12 de Octubre – Social y Deportivo 2 – Atlético La Niña 2

Estadio Avda. Alte Brown – El Fortín 0 – San Martín 1

Estadio Antonio Crosa – 20 hs – Agustín Alvarez – Once Tigres-

Tabla de Posiciones

Libertad 29

French 23

Agustín Álvarez 21

Atlético Naón 20

Atlético Quiroga 20

Atlético 9 de Julio 15

La Niña 14

San Martín 14

El Fortín 13

Dudignac 11

12 de Octubre 10

Once Tigres 8