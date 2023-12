Marcelo Olaverría: “En el distrito de Nueve de Julio hay entre 6 y 8 caballos muertos por la encefalitis equina”

Esta mañana hablamos en Cadena Nueve con Marcelo Olaverria, titular del Senasa – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – en el distrito de 9 de Julio acerca de la situación completa que atraviesa la región sobre casos confirmados de encefalitis equina.

El cuadro de situación es complejo, según lo indica el médico veterinario Olaverria. Hasta el momento hay registro de ‘entre 6 y 8 caballos muertos’, número que surge a partir de diversas visitas e información suministrada por veterinarios privados que son los que reportan a SENASA la aparición de casos. Asimismo, remarca que seguramente hay más casos no denunciados.

Respecto a la vacuna el titular del Senasa, sostuvo que aún no está disponible, y esto se debe a que la enfermedad no aparecía en Argentina desde el año 1988. Si bien, la vacuna se siguió elaborando, se dejó de comercializar porque no había quien la compre. Por lo tanto, los laboratorios discontinuaron con la elaboración y ‘ahora tenemos el bache de faltantes donde la gente necesita vacunar y los animales mueren en el lapso de conseguirla’.

En este sentido, hizo hincapié en que la vacuna en los equinos seria la única solución para combatir el virus: “La fumigación no sirve para estos casos, los mosquitos ya están infectados y van a seguir propagando el virus. Lo único que va a apagar la epidemia es la vacación de los caballos”.

“Esta es una situación atípica, son enfermedades reemergentes que van a aparecer. La única solución es que se vuelva a producir la vacuna y que los caballos sean vacunados”, agregó.

Por último, el profesional dejó tranquilidad en la incertidumbre del alcance de encefalitis en humanos: “Ha habido casos de la enfermedad en humanos pero no en Argentina, hasta el momento. Al comienzo y en la mayoría de los casos ha sido difícil de diagnosticar porque es parecido a los síntomas de una gripe (fiebre, decaimiento, letargo) que en pocos días remite y la persona se recupera”. “Si bien hay que tener cuidado con los animales enfermos, no es una enfermedad peligrosa para el ser humano, hasta el momento”, concluyó.

