Atlético visitó Rivadavia de Lincoln por el Torneo regional

Con tres victorias y una derrota regresaron los equipos de Hockey del Club Atlético de Lincoln, por la disputa de la 4ª fecha de las revanchas del Torneo de la Asociación del Centro de la Provincia, ante los equipos del Club Rivadavia, en actuaciones que les permiten a las tres categorías menores ubicarse en los primeros lugares de las posiciones.

En Sub 14, enfrentó al entonces 3°, en partido muy disputado pero con gol de Lucía Más, Atlético logró una merecida victoria, que ahora le permite ubicarse en ese lugar, a sólo un punto del 2°. En los otros dos partidos hubo una notoria diferencia en el juego, con planteos muy ofensivos que no pudieron impedir las jugadoras locales, como se pudo apreciar de entrada en Sub 16, con gol al minuto de juego de Josefina Navello y otro 2 minutos más tarde, de Valentina Figueiras, terminando 8 a 0, con los demás goles convertidos, 2 más por Figueiras e igual por Navello y uno de Camila De Olavarrieta y Eugenia Vanina.

El partido de U18 fue parecido, también con goles de entrada: a los 4’ Martina Delgado y a los 5’ y 8’ de Catalina Bracco, finalizando 9 a 0 y se afianza el conjunto de nuestra ciudad en la segunda ubicación, como los demás, detrás de Social, salvo Sub 14; los restantes goles fueron de Miranda Ippoliti (2), uno más de Delgado y de Eugenia Vanina y Pilar Hurtado. Y finalmente la primera, a pesar que tuvo una buena actuación recibió un gol en el segundo cuarto y no pudo superar a la defensa local, que a partir de ahí jugó a la defensiva; esta categoría es la más pareja, salvo los dos equipos de Junín y el de Saladillo, los demás están muy parejos.

El sábado no hay partidos porque juega la Selección Sub 16 el Torneo de la Región Bonaerense y Patagónica.