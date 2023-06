Daniel Scioli lleva a ‘Unidos por la Patria’ a la PASO

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, firmó su precandidatura para presidente por el espacio “Unidos Triunfaremos” para las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) demtro del frente Unión por la Patria (UP).

El ex-vicepresidnete de la Nación lo hace por la agrupación que fue fundada en 2012 por Alberto Fernández.

El funcionario, que ya adelantó que llevará a Victoria Tolosa Paz como precandidata a gobernadora bonaerense, se refirió a la PASO del 13 de agosto próximo y destacó la necesidad de que “sea la gente la que ordene las candidaturas”. En esa oportunidad, añadió “que quede claro que no soy títere de nadie. El candidato soy yo, Daniel Scioli, No dependo de otro espacio”, sostuvo, en calara alusión que no es enviado de Alberto Fernández.