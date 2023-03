Andrés Kloster: Cómo emprender y trabajar desde tu ciudad al mundo

Andrés Kloster, es un bahiense, consultor SEO con más de 10 años de experiencia en creación, posicionamiento y monetización de sitios webs propios y ajenos.

Comenzó en el mundo digital desarrollando pequeños sitios web, optimizándolos para posicionar en Google, y monetizándolos vía publicidad.

Es conductor del podcast La Máquina del SEO, el programa más escuchado de la temática en español, con más de 150.000 reproducciones en sus +100 episodios.

Es creador y co-fundador de la Agencia Eleven, consultora especializada en SEO (Search Engine Optimization), una rama especifica dentro del Marketing Digital. Se ocupa de optimizar sitios webs, para mejorar sus posicionamientos, en los resultados de búsqueda de Google.

Esta es una de las múltiples formas que tiene un sitio web para atraer tráfico. La agencia se especializa en esa y ofrece servicios a todo el mundo, trabajan 100 % remoto desde su fundación en 2016 junto a su socio Guido Mazzei, también argentino, que reside en Austria.

–La empresa la cofundamos y la hicimos crecer, de 2 a más de 35 personas, 100 % en forma remota, todo el equipo trabaja de esta manera, sin oficina, el equipo está formado en su mayoría por argentinos, hay empleados también en Brasil, Italia, Venezuela, Chile, y dentro de argentina en las distintas provincias. Es una gran oportunidad para aportar un granito de arena a la descentralización de nuestro país. Se contrata a la persona, no importan donde viva, no tiene que dejar su vida. También es una ventaja para la empresa, porque puede contratar a los mejores talentos.

Es una empresa innovadora, desde antes de la pandemia trabajaba de forma remota totalmente, cuando no era tan común, concepto que las empresas tradicionales tuvieron que adoptar. Aunque algunas de ellas quieren volver a la presencialidad, opina que no está de acuerdo con esto, ya que las personas se acostumbran a vivir de esta manera, no considera que deba hacerse, simplemente porque antes se hacía.

-¿Por qué las empresas no ven como una necesidad implementar SEO?

–No esta tan difundido como nos gustaría, es una de las múltiples formas de atraer tráfico, las empresas muchas veces buscan pagar anuncios. Mientras que lo que hacemos es orgánico, le mostramos a Google que somos mejores que la competencia, es una disciplina que no esta tan extendida, buscamos difundir y ofrecemos este servicio. Buscamos divulgar mediante eventos con exponentes internacionales, y por medio de podcast en páginas y redes sociales. Las empresas tienen la necesidad de manera no solo externa, sino también interna.

-¿Cuál es la temática de la Conferencia a realizar en Bahía Blanca?

La charla “De Bahía Blanca al mundo, cómo emprender y trabajar en tecnología desde tu ciudad” a realizarse en la Universidad Nacional de Sur, el día 17 de marzo a las 18 hs., en el salón de actos, hablaré de las ventajas que tiene Argentina, en la industria del conocimiento, tenemos un huso horario similar al de Estados Unidos, hablamos muy bien inglés, tenemos excelentes universidades, Analizaremos la situación actual, fuente de divisas del país, sus bajas barreras de entrada y salida, y como estas ventajas no se perciben. Antes el mercado laboral se pensaba que era solo donde vivías y ahora no, mientras hables el mismo idioma, podes trabajar donde quieras.

-¿En que tendrían que capacitarse los jóvenes o qué habilidades deberían tener para trabajar en la industria del conocimiento?

-Hablar inglés, abre el mercado, no es necesario tener un inglés muy específico, es importante el manejo de este idioma, ampliar el vocabulario, paso a paso, mejorando cada día. Son posiciones que no tienen un camino tan claro como otra carrera, acá es un autoconocimiento, explorando las distintas ramas, manejar herramientas digitales, ser autodidacta, la auto-organización en la dinámica de trabajo, ya que no es un trabajo mecánico, acá es más integral, ir armando un perfil, hablando con gente se dedica a esto, no es un trabajo individual sino en equipo, interdisciplinario (economistas, periodistas, programadores, gente con distintos conocimientos).

– ¿Por qué te gusta informar mediante podcast?

-Nació más como una falencia que como una virtud, quería difundir y soy mejor hablando que escribiendo, en su momento no era tan común el formato podcast, por eso pensé empezar de esta forma, para trabajar mi marca personal, para hacer contactos, conseguir trabajos y clientes, te mostras como un experto para que vengan a vos, para difundir la disciplina, transforme un defecto en una virtud.

-¿Dónde podemos seguirte?

-En LinkedIn como Andrés Kloster, en Twitter @andreskloster, en la página web https://andreskloster.com/, En Instagram @andresklosterseo.

Se muestra muy abierto a contarnos sobre cualquier duda sobre SEO, y la industria del conocimiento. Insta a escribir, pedir consejos, a animarse, opina que a la gente le gusta aconsejar sobre el camino que tomó, a hablar con gente que está donde querés llegar.

Las carreras ya no están cerradas, hay mas libertad, es una industria que recibe a distintas profesionales, hay mucha demanda laboral, el mundo es muy cambiante. Brinda un mensaje alentador ante tanta desocupación

La industria del conocimiento, es uno de los sectores de la economía con más potencial, no solo para el empleo, sino para la exportación del servicio, hay una grandísima oportunidad para el país, para el aumento del empleo, de la generación de divisas y para el crecimiento económico, se define como optimista, y desde Eleven quiere aportar su granito de arena al país.

-¿Qué política gubernamental ayudaría a esta industria?

-La industria del conocimiento, no funciona con la lógica de las demás, las inversiones en capital son mínimas, impositivamente argentina tiene mucho para mejorar, pero esta industria hoy no tiene un problema con los impuestos, no tienen barreras de entrada, ni de salida. Tiene dificultades con lo que tiene que ver con la exportación, faltan incentivos, porque los costos están al dólar tarjeta, mientras que luego si exportas servicios, los haces al dólar oficial, por lo que ahí hay una diferencia importante, hay que avanzar en ese sentido, hacia una unificación cambiaria, arreglar la macroeconomía.