Mariano Barroso: ‘El Frente de Todos no acompañará por ser nosotros de otro color político’

El intendente de Nueve de Julio, Mariano Barroso, presidió el acto de inauguración del décimo y último monolito en homenaje a la Guerra de Malvinas, donde dialogó con Cadena Nueve sobre el bono de 20 mil pesos para las y los trabajadores municipales pagado en dos veces. A la vez, dijo que “las críticas de la oposición no se entienden, no se fundamentan demasiado”, en relación al aumento del 80% de las tasas municipales.

La referente del Frente de Todos, Julia Crespo, señaló que el bloque que preside en el Honorable Consejo Deliberante no acompañará la suba en los tributos, pues argumentó que el aumento debía ajustarse al bolsillo de los trabajadores y ser escalonado. El jefe comunal respondió, “me parece que es una cuestión de votar ‘no’ por votar ‘no’, simplemente por pertenecer a un partido político distinto”.

El intendente cree que la fuerza opositora, minoría para las decisiones del HCD, no es justa. “La única sugerencia que le aceptamos, se la cambiamos y uno los escucha y no encuentra un motivo”, refirió Barroso.

El jefe comunal explicó que pese a la baja de la coparticipación se logró este pago para los trabajadores del gobierno local. Barroso señaló que la primera parte se pagará en inmediaciones y los diez mil pesos restantes durante los primeros meses del año 2023. Al mismo tiempo, el Jefe Comunal indicó que el estado local aumentó este año un 70% las tasas, pero que la inflación es del cien por ciento y agregó que el propio estado nacional prevé una inflación similar para el año entrante. “Otro año más vamos a quedar por debajo de la inflación”, resaltó.

“Es cumplir con lo pactado en su momento, que el empleado municipal no pierda contra la inflación y el segundo tema: lograr un bono de fin de año”, dijo a Cadena Nueve. Este pago, dice Mariano Barroso, se logró gracias al esfuerzo de los vecinos y vecinas que abonaron sus tasas y contribuciones para hacer frente a todas las inversiones y gastos corrientes de la Municipalidad de Nueve de Julio. “Después (el frente de Todos) te arman proyectos de esto y aquello y no sé con qué fondos quieren que los hagamos, no son una posición seria, no hay mucho para analizar”, opinó el intendente Mariano Barroso para Cadena Nueve.